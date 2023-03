Casu, la donna bionica: 297 km di corsa 

«Non è una gara di gambe, è una gara di testa». Agnese Casu potrebbe stare per giorni a spiegare come ha fatto a correre per 48 ore di fila, senza fermarsi neppure durante i rifornimenti e senza dormire, mettendo assieme 297,515 km, ma il 99,9 per cento di noi “normali” non lo potrebbe capire. E allora la sintesi forse può anche bastare.

Policoro, in Basilicata, è un posto di pazzi. Almeno lo è per le poco meno di tre settimane dell’Italian Ultra Marathon Festival che, ma siccome è una vera pazzia, si tiene due volte ogni anno, a marzo e a settembre, con gare che vanno dalla maratona (42,195 km) alla 1000 miglia. Gare di distanze e durata varia si alternano e si mescolano su un percorso di poco superiore al chilometro.

Agnese ha scelto la 48 ore (l’anno scorso era stata protagonista della 24) e ha letteralmente sbaragliato la concorrenza femminile, arrendendosi soltanto a due uomini. Alle spalle del vincitore, il britannico Matteo Blackburn (che ha percorso ben 357.923,48 km) e del ceco Rex Brillantes (303,477), si è classificata l’oristanese del Marathon Club Cagliari con 297.514,64 km percorso. Mai nessuna italiana della sua categoria (F55) aveva mai fatto tanto.

Determinata a ottenere la slot per la leggendaria Spartathlon (l’anno scorso si era ritirata), ha macinato 170 km nelle prime 24 ore, chiudendo la fatica senza mai fermarsi, rallentando ai ristori per mangiare, rinunciando a dormire. Una prova dedicata alla mamma scomparsa un anno fa: «Non c’era nessuno sul percorso a farmi l’assistenza ma la sua presenza l’ho sentita per tutta la gara». ( c.a.m. )

