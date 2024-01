Casu in Brasileè 2ª sui 217 km  

Non ci sono dubbi: Agnese Casu è la donna delle imprese impossibili. L’ultramaratoneta oristanese, ormai cagliaritana adottiva e tesserata per il Cagliari Marathon Club, ha portato a termine la Brazil 135 Ultramarathon, dove 135 indica le miglia da percorrere, equivalenti a 217 chilometri. Il percorso nella giungla del Minas Gerais, nel caldo dell’estate sudamericana, la pioggia e un fondo in cui si alternano fango e pietre e i 7000 metri di dislivello, rendono questa prova massacrante. Tutto ciò non ha spaventato i quasi cento concorrenti di 15 nazioni, tra i quali Agnese Casu, capace di chiudere la prova in 40 ore e 51 minuti, 17ª assoluta e seconda tra le donne.

RIPRODUZIONE RISERVATA