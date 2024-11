Castro si conferma: è il miglior giocatore in Eccellenza 

Per la seconda giornata consecutiva è Mauro Martin Castro il migliore del campionato di Eccellenza. Il difensore argentino del Taloro Gavoi continua a essere protagonista: nell’undicesima giornata è stato giudicato fra i tre migliori della squadra rossoblù da Raffaele Cerbone, tecnico della capolista Budoni. Nonostante la compagine gavoese non stia attraversando un buon momento (è scivolata in zona playout), le prestazioni di Castro sono state sempre positive. Per lui dieci voti in undici partite.

Dietro

Alle sue spalle con nove punti sono rimasti in due: il centrocampista Stefano Mereu e l’attaccante Luca Scognamillo, entrambi dell’Alghero. Sabato scorso i giallorossi hanno pareggiato col Barisardo dopo essere stati sotto di due reti. Scognamillo ha segnato la doppietta che ha permesso agli algheresi di strappare un punto.

Con otto preferenze ci sono il centrocampista ventiseienne Othniel Manassé Mabo del Barisardo, i centrocampisti Stefano Demurtas (Calangianus), cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Sandro Scioni, che di recente ha lasciato la Ferrini Cagliari per accasarsi al Budoni, e Gianluigi Illario (Iglesias), che detiene il titolo di migliore assieme ad Andrea Porcheddu oggi all’Ossese.

A quota sette voti ci sono Lorenzo Isaia (Carbonia), Stefano Sarritzu (Monastir), Alessandro Cadau (Nuorese), Filippo Mascia (Ossese), Danilo Ruzzittu (San Teodoro) e Roberto Mele (Taloro Gavoi). Con sei punti seguono Carrasco Bruno Teliz del Budoni, Sariang Kassama del Calangianus, Daniele Orro del Ghilarza, Massimo Fadda del Taloro Gavoi e Luca Melis (Villasimius).

Un gradino sotto

Nel campionato di Promozione le giornate disputate sono dodici. Nel girone A da due turni davanti alla speciale classifica ideata dall’Unione Sarda con la Federazione regionale c’è la coppia formata da Alessandro Piroddi (Cus Cagliari) e Simone Mura (Orrolese). I due hanno collezionato il nono punto. «Piroddi sta disputando una grande stagione», dice Andrea Vargius, ds del Cus, «come tutta la squadra. È un buon momento per noi. Domenica abbiamo agganciato la Tharros in seconda posizione, cercheremo di restare in alto sino alla fine». Mura è un giocatore di grande esperienza, pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico Marco Marcialis. Alle spalle di Piroddi e Mura con otto preferenze ci sono Lamin Jammeh (Idolo), Felipe Ferrari (Tharros), Alfredo Francisco Martins e Federico Usai (Lanusei). Sono rimasti a sette Paolo Atzeni (Arborea), Nicolò Agostinelli (Guspini), Nacho Prieto (Idolo), Federico Ferrari (Tharros), Gianluca Marongiu e Michele Suella (Villamassargia), raggiunti da Paolo Uccheddu (Atletico Masainas), Nicola Vacca (Castiadas), Alessio D’Agostino (Sant'Elena) e Emanuel Piroddi (Uta).

Nel girone B raggiunge la doppia cifra (dieci voti) Santiago Mateucci del Coghinas. È rimasto a quota nove l’attaccante Domenico Saba dell’Usinese, agganciato da Danilo Bonacquisti (Arzachena), Luca Di Angelo (Bosa) e Mauro Florenzano (Sennori).

