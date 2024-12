Castro e Mabo primi al giro di boa 

Restano in due in testa alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza al termine del girone di andata. Nell’ultima gara dell’anno hanno conquistato il dodicesimo voto il difensore Mauro Martin Castro del Taloro Gavoi e il centrocampista Madou Othniel Manassé Mabo del Barisardo, votati rispettivamente dai tecnici Ivan Cirinà e Raffaele Cerbone della Nuorese e della vicecapolista Budoni.

Dopo due turni trascorsi in vetta perde terreno l’attaccante Luca Scognamillo dell’Alghero, rimasto a quota undici e raggiunto dal compagno di squadra Stefano Mereu e da Stefano Demurtas del Calangianus. Gli algheresi hanno perso la sfida interna contro il Monastir, primo della classe. Il Calangianus di Simone Marini ha battuto il San Teodoro chiudendo la prima parte di stagione in zona playoff. Decimo punto conquistato da Lorenzo Isaia (Carbonia) e Danilo Ruzzittu (San Teodoro): i due agganciano Alessandro Cadau della Nuorese e Gianluigi Illario dell’Iglesias, non ritenuti tra i tre migliori dai tecnici di Taloro e Ghilarza.

Andrea Matzuzi (Ghilarza), Stefano Sarritzu (Monastir) e Roberto Mele (Taloro Gavoi) salgono a nove e affiancano Sandro Scioni, ora in forza al Budoni dopo la prima parte di stagione alla Ferrini Cagliari.

Nel sud dell’Isola

Dopo la sedicesima giornata del girone A di Promozione nella speciale classifica ideata dall’Unione Sarda in collaborazione con la Federazione regionale resta davanti a tutti la coppia formata da Alessandro Piroddi (Cus Cagliari) e Federico Usai (Lanusei). Entrambi i giocatori hanno incamerato la dodicesima preferenza. L’esterno dei cussini ha giocato una gran partita a Villacidro mentre il centrocampista della capolista ha ben figurato nel match di cartello di Oristano con la Tharros.

Alle loro spalle sono rimasti Alfredo Francisco Martins, attaccante e compagno di Usai, e Alessio D’Agostino, pedina fondamentale di un Sant’Elena che ha chiuso l’anno a suon di vittorie scalando la classifica sino al secondo posto. Non si sono spostati dalla casella col numero dieci Paolo Atzeni (Arborea), Lamin Jammeh e Nacho Prieto (Idolo), Felipe Ferrari (Tharros) e Michele Suella (Villamassargia). A quota nove ci sono Nicolò Agostinelli (Guspini), Simone Mura (Orrolese), Federico Ferrari (Tharros), Antonio Pili (Tortolì) ed Emanuel Piroddi (Uta 2020). Solo Pili è stato votato nell’ultimo turno.

A nord

Una coppia in vetta anche nel girone B. Luca Di Angelo (Bosa) e Domenico Saba (Usinese) hanno ottenuto il tredicesimo punto incrementando il vantaggio su Danilo Bonacquisti (Arzachena) e Santiago Mateucci (Coghinas), rimasti fermi a undici. Cinque i calciatori con dieci voti: a Mauro Florenzano (Lanteri Sassari) ed Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto), non votati, si aggiungono Lorenzo Zela (Arzachena), Edoardo Sedda (Ovodda) e Simone Calaresu (Tonara). Nove punti per Giuseppe Meloni (Bonorva), Giovanni Moroni (Castelsardo), Roberto Seu (Coghinas), Fabio Occhioni (Luogosanto), Fabio Lauria (Macomerese) e Davide Viale (Stintino).

