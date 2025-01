Castro e Mabo ancora davanti a tutti 

È sempre la coppia formata da Madou Mabo e Mauro Martin Castro a condurre la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, giunto alla quarta giornata ritorno. Il difensore del Taloro Gavoi è stato grande protagonista nella trasferta al “Signora Chiara” di Calangianus. I rossoblù si sono imposti per uno a zero e Castro, pilastro del reparto difensivo, si è messo in evidenza per grinta, determinazione e qualità tecniche. Votato dal tecnico della formazione giallorossa Simone Marini, ha raggiunto quota quindici. Il Barisardo, invece, ha perso lo scontro diretto col Carbonia dopo due vittorie consecutive e il centrocampista Mabo è stato uno degli ultimi ad arrendersi. Per questo è stato premiato dal tecnico Nicola Ruggeri col quindicesimo punto.

Inseguitori

Avanzano anche Lorenzo Isaia (Carbonia) e Gianluigi Illario (Iglesias), giudicati tra i migliori per la quattordicesima volta. Come detto, i minerari hanno battuto il Barisardo conquistando tre punti d’oro in chiave salvezza. Il ventiduenne Isaia, ex giovanili della Roma, continua a offrire ottime prestazioni. Centrocampista di qualità e quantità. Illario, detentore del titolo, è un giocatore continuo che difficilmente sbaglia gara. È uno dei trascinatori dell’Iglesias di Giampaolo Murru. I rossoblù, grazie al successo nell’incontro esterno con l’Alghero, hanno agganciato in quinta posizione il Calangianus e ora sognano a occhi aperti un piazzamento playoff. Hanno conquistato la tredicesima preferenza Stefano Mereu e Luca Scognamillo dell’Alghero, Stefano Demurtas del Calangianus, Danilo Ruzzittu del San Teodoro e Alessandro Cadau della Nuorese. Il “jolly” della squadra barbaricina, votato anche nel recupero col Barisardo, ha realizzato il gol vittoria contro il Ghilarza. I verdazzurri non vincevano dai sei incontri.

Il secondo torneo

Quarta giornata di ritorno anche nel campionato di Promozione. Nel girone A adesso il leader in solitudine è l’esterno Alessandro Piroddi del Cus Cagliari con sedici punti. Un gradino sotto c’è Federico Usai del Lanusei. È rimasto fermo a tredici preferenze l’attaccante Alfredo Martins (Lanusei), a secco nel match perso dalla capolista contro il Selargius. Con gli stessi punti ci sono Paolo Atzeni (Arborea), Matteo Cosa (Atletico Masainas), Lamin Jammeh (Idolo), Alessio D’Agostino (Sant’Elena) e Michele Suella (Uta). A quota dodici punti Emanuel Piroddi dell’Orrolese e Felipe Ferrari della Tharros.

Nel girone B comanda Domenico Saba, attaccante e capitano dell’Usinese, con sedici punti. Nell’ultimo turno la squadra di Loriga ha raggiunto in vetta il Buddusò in virtù del successo col Castelsardo e del contemporaneo pareggio dei biancocelesti col Coghinas. Saba ha firmato il gol del definitivo tre a uno. Staccati di due voti Danilo Bonacquisti (Arzachena), Luca di Angelo (Bosa), Enzo Fink Hassan Fiori (Luogosanto) e Simone Calaresu (Tonara). Scorrendo la classifica, con tredici preferenze ci sono gli attaccanti Lorenzo Zela (Arzachena), Santiago Mateucci (Coghinas) e Michele Chelo (Usinese).

