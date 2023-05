Castori: «Fuori tutto Dobbiamo vincere» 

Non fa troppi giri di parole l'allenatore del Perugia Fabrizio Castori in merito alla partita contro i rossoblù di Ranieri: «Dobbiamo vincere a tutti i costi, c’è poco da girarci intorno. Non possiamo permetterci alcun tipo di timore reverenziale nei confronti di nessuno. Getteremo il cuore oltre l’ostacolo, senza guardare in faccia l'avversario. Dobbiamo cercare di vincere a prescindere da chi abbiamo di fronte, ogni commento è superfluo», dice perentorio.

Stima reciproca

Nessuna paura quindi, sebbene il Cagliari sia un avversario difficile da battere guidato da un grande allenatore. «Nutro grande stima per Ranieri e ricambio i complimenti che mi ha fatto in conferenza stampa», sottolinea Castori. «Ha una carriera che parla da sola. Il Cagliari è una squadra di caratura e di qualità: con lui ha acquisito maggiore solidità ed equilibrio». Il Perugia non può più permettersi passi falsi e già da prima del pari con la Spal il ritmo è cambiato: «Abbiamo fatto una gran partita e ritrovato lo smalto dei giorni migliori, spingeremo come matti. La cosa confortante è che abbiano ritrovato la nostra migliore efficienza e tutte le avversarie fanno fatica a starci dietro«. Il club ha dimezzato i biglietti in tutti i settori, al Curi è atteso il pienone per spingere la squadra verso la vittoria. «I giocatori hanno fortemente bisogno della vicinanza del pubblico. E poi è ancora tutto aperto».

