Castle of Rock 2024, undici band per quarantott’ore live 

In uno scenario unico, ai piedi del castello di Las Plassas, si terrà in Marmilla la seconda edizione di Castle of Rock 2024. Quest’anno, la kermesse si estende a due serate con undici gruppi ad alternarsi sul palco nel parco adiacente la chiesa di Santa Maria Maddalena. Venerdì, dalle 20, il pubblico potrà assistere alle esibizioni di Megregore, Aftermidnight 00.01, Fabula, Streamy Combo, Arkon. Sabato, dalle 19.30, saliranno sul palco The Dark Side, Salem 1962, Mielardente, Soundproject, Smokey Gunner, Thanit. Il pubblico potrà accompagnare la musica con panini e birre presenti negli stand.

Dopo il successo della prima edizione, al bis su questo palco la band Salem 1962, nome evocativo dei processi alle streghe. La queer rock band cagliaritana, nata nel 2021, è pronta a caricare il pubblico di adrenalina e a far rivivere i ritmi degli anni ‘80 con il loro alternative rock.

Per la prima volta sotto il castello, gli Arkon porteranno sonorità oscure legate alla tradizione magica della Sardegna antica, mentre Fabula proporrà un pop rock in italiano. After Midnight 00:01, la band nuorese, ha recentemente pubblicato il singolo di debutto dell’album “Dirty Blues”.

The Dark Side offrirà melodie metal lirico, mentre i Mielardente suoneranno alternative rock italiano con influenze hard rock e rock/blues. Il trio degli Streamy Combo trascinerà il pubblico con il sound e l'energia punk dei primi anni 2000. Poi gli Smokey Gunner, quartetto punk rock di Cagliari.

A chiudere, i Thanit, band di Macomer nata nel 2017, alla loro seconda volta alla kermesse. Hanno dato alle stampe il loro album "Cult of the Ancestors” che si ispira al rapporto fra uomo, natura e culti pagani dell’area mediterranea e dell’Europa del Nord. Il loro stile musicale è influenzato dai grandi gruppi rock e metal dagli anni ‘70 ai ‘90, dalla musica classica, lirica e dalle colonne sonore cinematografiche epiche e fantasy. Thanit è apprezzata da riviste specializzate come Rock Hard, Tempi Dispari, Metal.it, Metalheads Forever Magazine e Metal Wave.

La rassegna è promossa dal Comune di Las Plassas, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione, e con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali.

