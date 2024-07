Casting e sesso: si cercano altre vittime  

Quando mesi fa gli investigatori della Squadra Mobile si sono presentati a casa sua e nei suoi uffici per sequestrare pc e cellulari, è apparso sorpreso. E nonostante Massimo Coviello, 42 anni, fotografo e organizzatore di serate notturne in locali, avesse così saputo di essere sotto indagine, ha poi contattato nuovamente alcune vittime adescate in passato. E proprio questo rifarsi vivo, con chi secondo le accuse aveva subito delle violenze e attenzioni sessuali, ha portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai poliziotti della Mobile. E l’ipotesi è che ci possano essere state anche altre vittime minorenni, tanto che la Polizia ribadisce l’appello: «Chi avesse avuto contatti con l’indagato in passato, facendo book fotografici sospetti, ci contatti subito».

Video e foto

Perché, come emerso durante le indagini degli investigatori coordinati dal dirigente Emanuele Fattori e dalla vice Veronica Madau, nei file sequestrati durante le perquisizione avvenuta in passato ci potrebbero essere altre minorenni coinvolte. L’inchiesta, coordinata dal pm Marco Cocco, è iniziata dopo la denuncia di una madre di una ragazzina finita al centro delle “attenzioni” di Coviello. E gli agenti hanno iniziato a raccogliere una serie di informazioni, trovando – come emerso nelle indagini – delle conferme soprattutto con il sequestro di quanto trovato nei telefoni cellulari, nei pc e in hard disk di Coviello. Proprio da queste immagini si è risaliti ad altre vittime. Quelle accertate, secondo le accuse, sono quattro. Convinte, grazie a promesse di una futura carriera nel mondo della modo e dello spettacolo, a fare dei book fotografici. Durante i servizi ci sarebbero stati gli abusi sessuali: scatti con pose sempre più provocanti e sessualmente esplicite, con le ragazzine indotte a sottostare a tutto. In un caso ci sarebbero stati gli abusi sessuali su una ragazzina, in presenza di un'altra minore, dopo averla fatta bere.

Paura e vergogna

Un’inchiesta delicata anche perché ci sono da tutelare le giovanissime vittime. Non hanno denunciato subito per paura e vergogna. Coviello è stato raggiunto dai poliziotti mentre si trovava in spiaggia, nella costa orientale dell’Isola. Recentemente si è rifatto vivo con alcune ragazzine. E questo ha fatto scattare la misura cautelare. Dopo l’interrogatorio (Coviello si è avvalso della facoltà di non rispondere) il gip ha convalidato l'arresto. Marco Piroddi, legale dell’indagato, ha avanzato la richiesta di modificare la misura cautelare. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA