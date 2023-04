«Castigo divino» sulla Crimea 

A farlo ci ha pensato invece il capo del mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, che pronostica il 15 maggio come data ultima di inizio delle operazioni ucraine. «Forse ci daranno un po’ di riposo il 9 maggio, ma l’offensiva inizierà al 100% prima del 15», ha dichiarato, sollevando l’ennesima polemica con il ministero della Difesa russo per il mancato arrivo delle munizioni, evocando addirittura - secondo i media - la dissoluzione della milizia e il ritiro da Bakhmut, dove i suoi mercenari sono stati la chiave per mantenere per mesi sotto assedio la città.

Le fiamme, che secondo gli ucraini hanno interessato dieci depositi di prodotti petroliferi destinati alla flotta russa del Mar Nero, sono state domate solo nel pomeriggio, dopo aver provocato un’altissima colonna di fumo nero che per ore ha oscurato il cielo sulla città. Il governatore filorusso della regione, Mikhail Razvozhayev, ha attributo le esplosioni a un drone ucraino. Kiev non ha rivendicato esplicitamente le esplosioni e ha parlato di castigo divino per l’attacco che venerdì ha ucciso 23 persone, di cui sei bambini, sventrando un palazzo residenziale nel centro del Paese. Tuttavia l’intelligence militare ucraina ha minacciato che questa punizione «sarà di lunga durata» e ha invitato tutti i residenti della penisola a non trovarsi vicino alle strutture militari della Crimea nel prossimo futuro. Il presidente Zelensky ha ribadito che la tanto attesa controffensiva ucraina prevede la completa liberazione della penisola. E prenderà il via con o senza i desiderati F-16, ha assicurato il leader ucraino senza sbottonarsi su possibili date.

KIEV. La Crimea brucia come «punizione di Dio dopo la strage di Uman». Kiev esulta così per il vasto incendio che venerdì notte ha avvolto un deposito di carburante a Sebastopoli, riportando la guerra nella penisola occupata.

«Drone ucraino»

La controffensiva

Il cantante

Intanto fa il giro del web la notizia della partecipazione di Pupo come membro della giuria e ospite speciale a “Road to Yalta”, festival di musica internazionale russo giunto alla quinta edizione, spostato al Palazzo di Stato del Cremlino dalla Crimea. L’appuntamento riunisce artisti «stanchi della perfidia degli Stati Uniti». Nel 2021 il giurato Pupo (che non commenta) cantò “Bella ciao”, quest’anno eseguirà la sua “C’è solo un attimo”.

