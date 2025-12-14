VaiOnline
Al Comunale.
14 dicembre 2025 alle 01:05

Castiadas, vittoria e primato   

La squadra di Antinori supera un buon Uta e aggancia il Guspini  

Castiadas 3

Uta 0

Castiadas (4-3-3): Galasso, Ornano, G. Marci (31’ pt Fredrich), Carboni, Bonfigli, Grinbaum, A. Marci, Cadoni (35’ st Matta), Assis da Silva (32’ st Pilosu), J. Ridolfi (40’ st Altobelli), Miranda (24’ st Mattea). In panchina Sarritzu, Setzu, Antinori, Pulcrano. Allenatore Bebo Antinori.

Uta (4-4-2): Firinu, Sartorio, Picciau, Casu, Milia (25’ st Aly), Piras (46’ S. Pibia), Bratzu, Orrù, Pascual, Pionca, Mancini. In panchina J. Angioni, Fenu, L. Angioni, D. Pibia, Manca. Allenatore Tonio Madau.

Arbitro: Nicolò Fronteddu di Nuoro.

Reti: 5’ pt Assis da Silva, 44’ pt Bonfigli, 42’ st Fredrich.

Note: ammoniti Fredrich, Grinbaum, Milia, Pionca, Pascual, Bratzu; rec. 1’-5’.

Castiadas. Importante vittoria del Castiadas contro un ostico Uta, con la squadra di Antinori di agganciare in vetta il Guspini, sconfitto sul campo del Terralba. I sarrabesi riscattano così la prima sconfitta rimediata domenica scorsa proprio col Guspini. Un campionato che si conferma equilibratissimo, con le prime tre squadre ora racchiuse in un solo punto; a ridosso del duo di testa c’è la Villacidrese.

Bene L’Uta soprattutto nel primo tempo, ben messa in campo da Madau. Tuttavia i padroni di casa erano riusciti a passare in vantaggio già al 5’: fallo laterale, spizzata di Bonfigli per Assis da Silva, col brasiliano che spinge in rete. La partita resta in equilibrio fino allo scadere della prima frazione, quando su corner battuto da Carboni, Grinbaum, appostato sul secondo palo, rimette di testa il pallone al centro per Bonfigli che insacca.

La ripresa

Il Castiadas gioca meglio e crea numerose occasioni, Mattea e Ridolfi tra i più pericolosi. Da segnalare anche una bella conclusione di Cadoni, sulla quale il portiere ospite si supera deviando con la mano di richiamo sopra la traversa. La terza rete arriva al 42’, con una conclusione di Fredrich da fuori area. Soddisfatto Antinori: «Tre punti importantissimi ottenuti contro un avversario difficile. Nel primo tempo l’Uta ci ha creato qualche problema, ma nella ripresa abbiamo giocato nettamente meglio».

