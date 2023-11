Castiadas, trappola Terralba 

Castiadas. Terralba-Castiadas, cioè l’anticipo di lusso della decima giornata del campionato di Promozione, girone A. È l’appuntamento di questo pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15, allo stadio “Remigio Corda”. Si sfidano due formazioni che puntano a disputare un campionato di vertice, col Castiadas che occupa il secondo posto a un punto dalla capolista Monastir in campo domani a Villamassargia. Con una vittoria i sarrabesi si porterebbero momentaneamente in testa alla classica. In trasferta, finora, hanno sempre vinto, sono reduci da sette risultati utili (hanno perso una volta nella seconda giornata proprio contro il Monastir) e vantano il miglior attacco con 21 reti insieme alla capolista.

Numeri importanti come anche quelli del Terralba, che a sua volta annovera un’unica sconfitta (all’esordio col Pirri), si presenta con alle spalle nove risultati positivi consecutivi e può contare sulla miglior difesa (appena 6 gol subiti). La squadra di Maurizio Firinu è in quarta posizione a cinque lunghezze dalla vetta. «Sarà una partita difficile», sottolinea Cristian Dessì, il tecnico del Castiadas, «probabilmente la più impegnativa che ci potesse capitare in questo momento. Giochiamo su un campo grande e in erba naturale, diverso dal nostro. L’avversario? Sta dando continuità ai risultati. Questo conferma la qualità dell’organico. Può contare su giocatori come Lasi, Orrù, Manca, Aramu, Stevanato, Moussa e Piras. Ha tutte le carte in regola per poter vincere il campionato. Inoltre è guidato da un grandissimo tecnico. Ma noi siamo il Castiadas, giocheremo a viso aperto con l’obiettivo di portare a casa i tre punti».

RIPRODUZIONE RISERVATA