Castiadas spietato contro la rimaneggiata Baunese 

CASTIADAS 6

BAUNESE 0

Castiadas (4-4-2) : Galasso, Ornano, Frederich (12’ st G. Marci), Bonfigli, Grinbaum (5’ st Pionca), Ridolfi, R. Antinori (10’ st Cadoni), Miranda, A. Marci (14’ st Murru), Pulcrano (7’ st Balloi). In panchina Sar- ritzu, Altobelli, Matta, Onano. Allenatore Bebo Antinori.

Baunese (4-3-3) : Falconetti, Moretti (14’ st Corrias), Moro, Pendin (26’ st Rubiu), Canu, Pintus, Porceddu, Loi, Deiana, Barca, Loddo. In panchina Pi- ras, Incollu, All. Mauro Masia.

Arbitro : D’Elia di Cagliari

Reti : 17’ pt e 28’ pt Pulcrano, 26’ pt e 22’ st Ornano, 42’ pt Miranda, 30’ st Balloi.

Castiadas. Esordio stagionale con il botto per il Castiadas, che domina (6-0) la Baunese nella seconda giornata del triangolare di Coppa Italia, che vede coinvolto anche lo Jerzu. Un risultato tennistico che consente alla formazione di Bebo Antinori di presentarsi domenica prossima all’ultima giornata con due risultati su tre a disposizione sul campo dello Jerzu (guidato dall’ex Andrea Piccarreta) che nella prima giornata aveva vinto 2-1 a Baunei.

Partenza autoritaria da parte dei padroni di casa, che sbloccano il punteggio al 17’: Pulcrano insacca con un preciso tap-in, capitalizzando una sponda di Miranda su cross dalla destra. Al 26’ arriva il raddoppio, frutto di un traversone teso di Ornano deviato sfortunatamente nella propria porta da un difensore ogliastrino. Al 28’ ancora Ornano protagonista sulla corsia, cross preciso e splendida conclusione di Pulcrano, che firma così la sua doppietta personale. Il primo tempo si chiude con il poker siglato da Miranda, abile ad approfittare di un errore in uscita della retroguardia ospite.

Nella ripresa, il Castiadas mantiene alta l’intensità e al 22’ trova il quinto gol con Ornano, che finalizza una pregevole azione personale in percussione centrale. Al 30’, c’è gloria anche per Balloi, che chiude i conti, servito da una perfetta verticalizzazione di Cadoni.

Soddisfatto Antinori: «È vero che la Baunese si è presentata con una rosa rimaneggiata, ma era fondamentale sbloccare subito la gara e imporre il nostro gioco. I ragazzi hanno messo in pratica diverse soluzioni provate in allenamento, e questo mi lascia ben sperare per il prosieguo della stagione».

RIPRODUZIONE RISERVATA