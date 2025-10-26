Castiadas salvato da Pulcrano 

Castiadas 1

Tharros 1

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, Fredrich, Carboni, Bonfigli, Grinbaum (28’ st G. Marci), A. Marci (35’ st Pilosu), Antinori (15’ st Cadoni), Miranda (13’ pt Pulcrano), Ridolfi, Bapignini. In panchina Sarritzu, Pionca, Murru, Vacca, Balloi. Allenatore Antinori.

Tharros (4-4-2) : Grotta, Mascia, Enna (33’st Pisu), F. Orrù (47 ’st Spiga), Orlando, Lonis (15’ st Vacca), Gianoli (42’ st Palmas), N. Orrù, Haro Zanetini, Piras, Heck (38’ st Dessi). In panchina A. Orrù, Spiga, Cau, Cabitza. Allenatore Frongia.

Arbitro : Francesco Orrù di Cagliari.

Reti : nel pt 41’ Carboni (a), nel st 38’ Pulcrano.

Note : ammoniti Grinbaum, Ornano, Lonis, Orrù, Dessì, Grotta.

Castiadas. Finisce in parità tra Castiadas e Tharros. Una gara intensa e ben giocata da entrambe le squadre, che si sono affrontate a viso aperto per tutti i novanta minuti. Alla sfortunata autorete di Carboni, arrivata sul finire del primo tempo, ha risposto nel finale Pulcrano. In pieno recupero decisivo l’intervento di Galasso su Haro Zanetini che ha salvato il risultato. Un pareggio, nel complesso, giusto.

Cronaca

Nel primo tempo i padroni di casa gestiscono bene il possesso palla ma faticano a trovare spazi, complice il pressing alto degli oristanesi bravi e generosi con tanti giovani in campo. Al 41’, su un calcio d’angolo battuto da Haro Zanetini, Carboni di testa beffa il suo portiere Galasso e porta in vantaggio la Tharros.

Nella ripresa il Castiadas si riversa in avanti alla ricerca del pari ma fatica a rendersi pericoloso. La Tharros difende con ordine e prova a colpire in contropiede. Da segnalare una rete annullata a Bapignini, che aveva ribadito in gol una respinta di Grotta su tiro di Ridolfi. Al 38’ il meritato pareggio: sponda di Pilosu per Pulcrano che trafigge Grotta. In pieno recupero Galasso è protagonista con una parata su Haro Zanetini lanciato a rete.

Dopo partita

«Un punto che ci teniamo stretto», commenta il tecnico del Castiadas, Bebo Antinori: «È una di quelle partite che rischi anche di perdere. Complimenti agli avversari». Soddisfatto anche l’allenatore della Tharros, Bruno Frongia: «Affrontavamo una squadra che lotterà per il salto di categoria. Abbiamo preparato bene la gara e sono molto contento dei miei ragazzi».

