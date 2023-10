Castiadas, primato a rischio 

Castiadas 3

Lanusei 3

Castiadas (3-4-2-1) : Toro, Dessì, Sitzia (36’ st Capelli), Chessa, Massessi (47’ st Caddeo), Ambu (15’ st Cannas), Littarru (36’ st Tamburini), C. Mura (15’ st Onano), Mboup, S. Mura, Cardia. In panchina Pani, Erriu, Crobe, Ruggeri. Allenatore Dessì.

Lanusei (4-3-3) : Ba, Ebongue, Pugliese, Ferrareis, Soumahoro, Caroccia, Batantou, Nicol (19’ st Makangu), Parisi, Kangudia (45’ st Fofana), Baraya (36’ st Ferrer). In panchina Usai, Costarella, Seco, Melis. Allenatore Giordano.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 12’ pt Cardia, 19’ pt Batantou, 22’ pt Kangudia, 3’ st e 32’ (r) Mboup, 46’ st (r) Parisi.

Note : espulso Caroccia al 50’ st per doppia ammonizione; ammoniti S. Mura, Littarru, C. Mura, Chessa, Onano (Castiadas), Ba, Ferrareis, Ebongue, (Lanusei).

Castiadas. Beffa finale per la capolista Castiadas contro il Lanusei. Gli ogliastrini raggiungono il pari su rigore in pieno recupero e portano a casa un punto prezioso. Il distacco tra le due squadre resta di due lunghezze e oggi il Castiadas potrebbe essere scavalcato dal Monastir. È stata una bellissima partita, ricca di emozioni, con entrambe le formazioni a caccia dei tre punti. Gli uomini di Dessì hanno protestato col direttore di gara sul penalty del pareggio.

I padroni di casa si schierano col 3-4-2-1 con Mboup punta centrale supportata da Littarru e Cardia. Ospiti col 4-3-3: tridente composto da Baraya, Paris e Kangudia. Partita subito vivace. Al 12’ il Castiadas sblocca il risultato con una bella conclusione di Cardia dal limite dell’area. Al 19’ il pareggio degli ogliastrini grazie a una deviazione aerea di Bantatou su cross dalla destra. Dopo appena 3’ il sorpasso: su una palla persa in mezzo al campo dai biancoverdi, ripartenza veloce degli ospiti finalizzata da Kangudia. A inizio ripresa l’immediato pareggio del Castiadas con Mboup che, smarcato da Cardia, davanti a Ba non sbaglia. Al 32’ Ba stende in area Mboup. È rigore che lo stesso attaccante trasforma. Al 46’ fallo di Chessa su Parisi e rigore contestato per il Lanusei: il numero nove sigla il 3-3.