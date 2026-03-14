Castiadas, pari col brivido 

Castiadas 1

Terralba 1

Castiadas (4-3-3): Galasso, Setzu (28’ st Lecca), Fredrich (43’ st Bellanza), A. Marci, G. Marci, Bonfigli, Miranda (40’ st Poma), Mattea, Cadoni, J. Ridolfi (13’ st N. Ridolfi), Pulcrano. In panchina Sarritzu, Grinbaum, Carboni, Assis, Matta. All. Bebo Antinori.

Terralba F. Bellu (4-4-2): Toro, Porru, Lasi, Concu, Ciarniello, L. Orrù, A. Sanna (40’ st Tosi), Corda (46’ st Lardieri), Uliana, Atzori (13’ st M. Piras), Poddesu. In panchina A. Orrù, Frongia, Carta, Grussu, T. Sanna, Mereu. All. Daniele Porcu.

Arbitro: Simone Fonnesu di Sassari.

Reti: st 3’ Corda, 50’ Poma.

Note: ammoniti Setzu, G. Marci, Cadoni e N. Ridolfi (Castiadas), Uliana e Poddesu (Terralba).

In pieno recupero il Castiadas acciuffa il pareggio contro la capolista Terralba al termine di una partita combattuta tra due ottime squadre che finora stanno disputando una stagione impeccabile. Entrambe si presentavano in formazione rimaneggiata. Rammarico per gli oristanesi che vedono sfumare la vittoria proprio nel finale, ma restano comunque al comando della classifica anche grazie al contemporaneo pareggio del Guspini contro la Villacidrese. Il pari è tutto sommato giusto per quanto visto nell’arco dell’intero incontro, con le due compagini che si sono equivalse per lunghi tratti della gara.

La sfida

Un’occasione per parte: una bellissima conclusione di Mattea, sulla quale Toro risponde con un grande intervento, mentre per gli ospiti ci prova Sanna senza fortuna. Ad inizio ripresa la squadra di Daniele Porcu sblocca il risultato: al 3’, dopo un batti e ribatti in area, la palla arriva sulla destra a Ciarniello che crossa al centro dove l’ottimo Corda insacca al volo. Il Castiadas si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma il Terralba concede pochissimo e si rende pericoloso con Piras che, da buona posizione, calcia centrale trovando la pronta risposta di Galasso. Proprio allo scadere arriva però il pareggio dei padroni di casa: su una rimessa laterale di Fredrich, Nicolas Ridolfi prolunga di testa e la palla giunge a Poma che la spedisce in rete facendo esplodere il pubblico dell’Annunziata.

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