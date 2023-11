Castiadas nuova leader Col Guspini basta un gol 

Guspini 0

Castiadas 1

Guspini (4-2-3-1) : Fi. Uccheddu, Cancedda (33’ st Pittau), Urru (27’ st Carta), Fe. Uccheddu, Medda, Demontis, Ennas (22’ st Montesuelli), Scanu (14’ st Zucca), Pilosu, Luciano, Agostinelli. In panchina Saba, Figus, Laera, Pinna, Pusceddu. Allenatore Floris.

Castiadas (4-4-2) : Toro, Sitzia (39’ st Massessi), Chessa, Falciani, Littarru (39’ st Tamburini), C. Ruggeri, Mboup, Cardia (34’ st Caddeo), Erriu (1’ st E. Dessì), Onano (8’ st C. Mura), A. Ruggeri. In panchina Pani, Ambu, Crobe, Zuddas. Allenatore C. Dessì.

Arbitro : Ruiu di Sassari.

Rete : 29’ pt Falciani.

Note : ammoniti Fe. Uccheddu, Demontis, Falciani; recupero 1’ pt, 6’ st; angoli 1-9; apettatori 100.

GUSPINI. Nonostante l’assenza degli squalificati Cannas e Stefano Mura il Castiadas vince a Guspini e porta a casa 3 punti pesantissimi che valgono il primo posto temporaneo nella classifica del girone A del campionato di Promozione, in attesa che oggi giochi il Monastir. È bastato al 29’ del primo tempo un gol di capitan Falciani, che ha ribattuto in rete il rigore da lui stesso calciato e respinto dal portiere dei padroni di casa Fi. Uccheddu, per assicurarsi il massimo risultato col minimo sforzo. Al 34’ gli ospiti vicini al raddoppio con Littarru, la cui punizione dal limite dell’area si stampa sulla traversa. Poi più nulla, e il Castiadas festeggia.

