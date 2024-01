Castiadas insegue la vetta, Terralba-Pirri per i playoff 

Tre gli anticipi oggi nel girone A di Promozione (prima giornata di ritorno). In campo alle15, Castiadas-Selargius, Orrolese-Gialeto e Terralba-Pirri. Riflettori su Castiadas dove la squadra allenata da Dessì è attesa da un incontro importante. La squadra del Sarrabus deve vincere per mantenere la sua seconda posizione dietro la capolista Monastir, ormai lanciatissima verso il ritorno in Eccellenza. Il Castiadas spera di arrivarci magari attraverso i playoff.

Orroli-Gialeto appare una partita dal pronostico incerto. Nell’altro anticipo, Terralba e Pirri hanno necessità dei tre punti proprio per assicurarsi un posto beu playoff. Il campionato è ancora lungo ma i punti in palio oggi sono davvero pesanti.

Le altre altre gare si giocano domenica (alle 15): Arborea-Monastir, Lanusei-Cus Cagliari, Atletico Cagliari-Idolo, Tortolì-Gonnosfanadiga, Guspini-Villamassargia, Verde Isola-Arbus.

Nel girone B si disputano oggi alle 15, Bonorva-Luogosanto, Nuorese-Macomerese e Porto Torres-Lanteri e, alle 15.30, Fonni-Santa Giusta. La Nuorese deve riscattare il mezzo passo falso di domenica scorsa. Contro la Macomerese non sarà facile, il pronostico è comunque per i barbaricini. L’Alghero punta a a vincere proprio per tenere sott’occhio la capolista. Le partite di domenica (ore 15): Abbasanta-Stintino, Alghero-Tuttavista, Coghinas-Ovodda, Posada-Sennori e Siniscola-Usinese. (ant. ser.)

