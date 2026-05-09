Castiadas e Villacidrese: ne resterà solo una 

Finale in gara unica in casa della squadra piazzatasi meglio in campionato e match di ritorno dei playout. Questo il programma odierno in Promozione. Piatto principale la sfida playoff tra Castiadas e Villacidrese, finale del girone A: chi vince accede all’ultimo atto, dove già è arrivato il Bonorva. Apertissimo il pronostico sulla gara di questo pomeriggio alle 17. La squadra del Sarrabus è arrivata seconda in campionato a poche incollature dal Terralba, la Villacidrese si è piazzata subito dietro. Entrambe le formazioni sono capaci di conquistare la finalissima, dunque saranno 90’ o 120’ incerti. Non sono previsti i tempi supplementari, in caso di parità si qualifica il Castiadas.

Un’ora prima si giocano le due gare di ritorno dei playout: Calcio Pirri-Ovodda per il girone A e Li Punti-Stintino per il girone B. Nel primo caso la sfida è più incerta perché il match di andata si è concluso 1-1 ma la squadra cagliaritana può permettersi di pareggiare anche tra le mura amiche perché, se il computo complessivo dei risultati e delle reti segnate fosse uguale per entrambi i club, si salverebbe quella arrivata davanti in campionato.

Più indirizzata la sfida del girone B: il Li Punti ha vinto a Stintino 4-2 e dunque è a un passo dalla salvezza.

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