Castiadas, è quasi una resa 

Castiadas 1

Tortolì 1

Castiadas (3-5-2) : Toro, A. Ruggeri (41’ st Dessì), Sitzia (24’ pt Cannas), Chessa, C. Mura, Felleca, Ambu (1’ st Erriu), C. Ruggeri, Cardia (44’ st Zuddas), S. Mura, Mboup. In panchina Pani, Crobe, Tamburini, Cabras, Sanna. Allenatore Dessì.

Tortolì (4-3-3) : Falconetti, Serra, Pili (41’ st Lotto), Vincis, Boi, Orrù, Cocco, Mameli, Contu, Dessolis, Deiana (26’ st Loi). In panchina Caputo, Ferreli, Pisano, Farci, Fanni, Lobina, Agus. Allenatore Salerno.

Arbitro : Matteo Tidili di Cagliari.

Reti : 4’ pt Vincis, 9’ st Chessa.

Note : espulso Cannas al 49’ st per doppia ammonizione; ammoniti Cabras (Castiadas), Cocco, Orrù, Loi (Tortolì).

Castiadas. All’Annunziata di Castiadas è terminata in parità la sfida tra la formazione di casa e il Tortolì con le due squadre, rispettivamente seconda e quarta in classifica, che restano distanziate tra loro di dieci punti. La squadra di Dessì ha un vantaggio di nove punti sul Cus Cagliari, che domani ospita il Villamassargia e sarà osservato speciale anche dagli ogliastrini, che hanno un punto di svantaggio dai cagliaritani. Oggi la capolista Monastir, a +10 sui sarrabesi, può chiudere i giochi per il primo posto.

La cronaca

Nel primo tempo dopo appena 4’ gli ospiti sbloccano il risultato: cross dalla sinistra di Deiana e incornata vincente di Vincis. Al 9’ su un cross dalla sinistra di Sitzia, Cardia insacca ma il direttore di gara annulla per fuori gioco. Dopo 6’ azione fotocopia ma questa volta a spingere la palla in rete è Mboup, anche in questo caso fermato per offside. Al 27’ Cristian Ruggeri da buona posizione calcia di poco sul fondo.

Ripresa

Nella ripresa il Castiadas aumenta la pressione e al 9’ pareggia con merito grazie a una strepitosa punizione dello specialista Chessa: la palla s’infila sotto l’incrocio dei pali. Al 22’ lo stesso difensore sfiora il raddoppio sempre su punizione: la sfera fa la barba al palo. I padroni di casa chiudono all’attacco ma la difesa rossoblù regge l’urto. «È stata una bella partita, equilibrata», dice Stefano D’Apice, ds del Castiadas, «ma per quanto visto nella ripresa se avessimo vinto non avremmo rubato nulla».

