Castiadas, colpo a casa del Vecchio Borgo  

Vecchio Borgo S.Elia 1

Castiadas 3

Vecchio Borgo Sant’Elia ( 3-5-2 ): Contu; Cao, Cara, Cincotti (21’ st M. Murgia); Corda (13’ st Porceddu), Ibba (37’ pt Lai), Ataldi, Caddeu (1’ st Piras), Bartoli; S. Murgia (24’ st Serreli), Pisano. In panchina Manias, Limbardi, Pinna, Mamia. Allenatore V. Murgia.

Castiadas ( 4-5-1 ): Toro; Erriu (31’ st Ambu), Tamburini (24’ pt C. Ruggeri), Capelli, Crobe (1’ st Mboup); Littarru, C. Mura, Zuddas (1’ st S. Mura), Cannas, Cardia (1’ st Sitzia); Caddeo. In panchina Pani, Massessi, A. Ruggeri, E. Dessì. Allenatore Fenza (C. Dessì squalificato).

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : nel st 8’ S. Mura, 29’ Mboup (r), 38’ Cannas, 39’ Cara.

Note : ammoniti Cara, M. Murgia. Recupero 2’ pt-3’ st.

Il Castiadas batte il Vecchio Borgo Sant’Elia nel triangolare di Coppa Italia Promozione, agganciando il Selargius in attesa dell’ultimo turno. Tutto nella ripresa: apre Stefano Mura all’8’ su scambio da corner, poi su un suo cross mano di Cao e rigore segnato da Mboup (29’). Due colpi di testa da angolo, Cannas per gli ospiti e Cara per i locali, chiudono il match. Prima della partita la squadra del Vecchio Borgo Sant’Elia ha consegnato un mazzo di fiori ai genitori di Giorgia Banchero, scomparsa domenica nel tragico incidente di viale Marconi.

