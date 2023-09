Castiadas cinico, il Selargius  si arrende in casa 

Selargius 1

Castiadas 2

Selargius (4-4-2) : Pilotto; Bandinu (46’ st Nessi), Porcu, Salis, Porta; Ojeda, Lepore, Asunis (1’ st Virdis), Sanfilippo (1’ st Testa); Pisano, Casciello (36’ Farru). In panchina Dessì, Erbì, Ricciardi, Argiolas, Murtas. Allenatore Pani.

Castiadas (4-3-3) : Toro; Erriu (7’ st A. Ruggeri), Falciani, Capelli, Sitzia; C. Mura, Ambu, S. Mura (39’ st Cardia); Littarru, Caddeo (7’ st C. Ruggeri), Mboup. In panchina Pani, Massessi, Cannas, Tamburini, Crobe, Zuddas. Allenatore Dessì.

Arbitro : Murgia di Tortolì

Reti : 5’ pt C. Mura, 46’ pt Mbuop, 11’ st Ojeda (rig.)

Note : espulsi Littarru, Mbuop, Salis. Ammoniti Capelli, Littarru, Casciello, Falciani, Salis, Mura, Cannas, Nessi. Recupero 2’ pt. - 2’ st.



SELARGIUS . Colpo esterno del Castiadas che al Porcu si impone di misura sul campo del Selargius. In avvio si fanno subito vedere gli ospiti, con Littarru che conclude di poco alto sopra la traversa. Al 7’ arriva il vantaggio dei sarrabesi, grazie ad una perfetta punizione di Claudio Mura che si insacca sotto l’incrocio. L’unico squillo del Selargius è una conclusione di destro da fuori area di Lepore che termina a lato. Al 24’ Pilotto devia sopra la traversa un’insidiosa conclusione su punizione di Falciani. Nei minuti di recupero arriva il raddoppio con Mbuop che si invola verso la porta e fulmina Pilotto con un tiro forte e angolato.

Nel secondo tempo reagisce il Selargius che all’11’ accorcia con il rigore di Ojeda. Al 13’ Lepore conclude dal limite dell’area, impegnando Toro che devia la palla sopra la traversa. A metà ripresa la gara si innervosisce e vengono espulsi Littarru, Mbuop per il Castiadas e Salis per il Selargius. I padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del pari, ma senza successo: al 27’ Porcu spreca calciando alto dall’interno dell’area. Nei minuti di recupero ci prova Testa su punizione, ma Toro è abile a deviare sopra la traversa.

RIPRODUZIONE RISERVATA