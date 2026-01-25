castiadas, altra frenata 

Calcio Pirri 0

Castiadas 0

Calcio Pirri (4-4-2) : Renna, Atzori, Luciano (8’ st Pedditzi), Civile, Adamo, F. Loi, Pilosu (42’ st Orrù), Nenna, Marco Sanna, Ojeda (32’ st O. Loi), Catta (14’ st Lobina). In panchina Massimiliano Sanna, Banchero, Saadi, Mattana, Pilo. Allenatore Davide Meloni.

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Setzu (8’ st Lecca), Marci, Carboni, Grinbaum, Bonfigli (42’ st Bellanza), Ornano, Mattea (12’ st Miranda), Assis, J. Ridolfi, Pulcrano. In panchina Sarritzu, N. Ridolfi, Matta, Pensa. Allenatore Bebo Antinori.

Arbitro : Elisa Arru di Sassari.

Note : ammoniti Luciano, Atzori, Nenna (Pirri), Carboni (Castiadas).

Termina senza reti il delicato incontro tra Pirri e Castiadas. Per la squadra di Davide Meloni si tratta del tredicesimo pareggio stagionale. I rossoblù restano a cavallo tra zona retrocessione e playout, a soli due punti dalla salvezza diretta. I sarrabesi, scesi in campo in formazione rimaneggiata, perdono l’occasione di avvicinarsi alla vetta: il distacco ora è di tre punti.

Il pareggio, nel complesso, rispecchia quanto visto in campo. Nel primo tempo poche le occasioni degne di nota: il Castiadas controlla il possesso palla ma non riesce a rendersi pericoloso nei sedici metri. Il Pirri, ben organizzato, mantiene le giuste distanze e difende con ordine.

Nella ripresa, al 15’, il Pirri va vicino al vantaggio con l’ex Pilosu, che calcia debolmente dall’interno dell’area: Galasso blocca senza difficoltà. Al 29’ Ojeda verticalizza per Marco Sanna, che davanti al portiere calcia sul fondo una ghiotta occasione. Nel finale grande chance per gli ospiti: punizione di Ridolfi e stacco di testa di Grinbaum tutto solo davanti a Galasso, ma il pallone termina sul fondo. «Ci mancavano sei giocatori tra squalifiche e infortuni», ammette il tecnico del Castiadas, Bebo Antinori. «Non era una partita facile. Davanti dobbiamo cercare di essere più incisivi».

Soddisfatto il direttore sportivo Stefano Siddi del Pirri: «Una bellissima partita, molto equilibrata. Nella ripresa abbiamo giocato davvero bene». Nel prossimo turno, il Castiadas ospiterà il Samugheo mentre il Pirri farà visita alla capolista Terralba.

