castiadas a valanga 

Cannonau Jerzu 1

Castiadas 5

Cannonau Jerzu (4-1-4-1) : Casula (33’ st Pisu), F. Carta, Lai, Santoro (1’ st M. Serra), Deiana (5’ st Vargiu); Caroccia (10’ st Fe. Serra); Erriu, Nocito, Sirigu, Muceli; Guimaraes (24’ pt R. Serra). In panchina Pischedda, Aimi, Spano, Vinicius. Allenatore Muceli.

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano, Grinbaum (15’ st Setzu), Marci, Frederich; Carboni (28’ st Poma), Pulcrano, J. Ridolfi; Mattea (15’ st Bellanza), Miranda (12’ st Assis), Lecca (12’ st Matta). In panchina Sarritzu, Cadoni, Marci. Allenatore Antinori.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : pt 5’ Grinbaum, 27’ (a) Deiana, 42’ Miranda; st 9’ Lecca, 25’ Assis, 18’ R. Serra.

Note : ammonito F. Carta. Recupero 1’ pt-2’ st. Spettatori 300.

Jerzu. Per il Cannonau è la sconfitta più dolce. Il congedo stagionale dal proprio pubblico, con la salvezza in cassaforte dal turno precedente, manifesta la superiorità tecnica dell’avversario, arrivato al Teccodì per blindare il secondo posto che vale la finale diretta dei playoff.

Il Castiadas di Bebo Antinori, che affronterà la vincente tra Villacidrese e Guspini, è un rullo compressore che asfalta i padroni di casa con un perentorio 5-1, passivo pesante che evidenzia tutti i limiti della difesa biancoverde: 71 gol subiti, peggio ha fatto solo la retrocessa Baunese.

Gli ospiti ci mettono poco per far capire quali siano le intenzioni. Segna subito Grinbaum e il raddoppio arriva su una sventurata deviazione di Deiana. Alla mezzora la partita è già ben orientata. Per chi ancora nutre qualche dubbio sull’esito ci pensa Miranda a fare chiarezza, segnando il tris prima dell’intervallo.

Pronti, via e nella ripresa il risultato lievita con le reti di Lecca e Assis. Roberto Serra alleggerisce il passivo realizzando il gol della bandiera. Ma alla fine è festa per tutti.

Il Castiadas ha ancora strada da fare, mentre il Cannonau brinda alla salvezza (in paese la festa è andata avanti per tutta la sera) al primo campionato di Promozione dopo quello disputato diciannove anni fa.

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