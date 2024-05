Castiadas a metà dell’opera 

Terralba 2

castiadas 3

Terralba F. Bellu (4-4-2) : Stevanato, Orrù, Frongia (35’ st Peddoni), Ciarniello, Onnis (26’ st Corbo), Lasi, Pitzalis (18’ st Cammarota), Soddu, Piras, Porru, Diana (1’ st Serpi). In panchina Armas, Uliana, Vinci, Porcheddu, Cillano. Allenatore Firinu.

Castiadas (4-2-3-1) : Toro, Ambu, Sitzia, Chessa, Dessì (45’ pt Crobe), C. Mura, Erriu (15’ st Sanna), Ruggieri, Mboup, S. Mura, Cardia (22’ st Zuddas). In panchina Pani, Tamburini, Trogu. Allenatore Dessì.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 5’ pt Cardia, 32’ pt Piras, 4’ st Frongia, 14’ st e 25’ st Mboup.

Note : ammoniti Serpi e Ruggieri.

Terralba. Colpo esterno del Castiadas, che batte 2-3 il Terralba Francesco Bellu nell’andata della finale per il terzo e quarto posto dei playoff. Gli ospiti partono forte e al 5’ sbloccano il risultato con Cardia, che da destra fa partire un bel tiro che scavalca Stevanato e si infila sotto l’incrocio. I padroni di casa reagiscono e pareggiano al 32’ con un colpo di testa di Piras su cross di Ciarniello. In avvio di ripresa, è il 4’, Frongia porta avanti i terralbesi con una botta al volo in area su assist di Piras. Il Castiadas però riparte e trova il pareggio al 14’ con Mboup che batte in velocità i difensori avversari, anticipa Stevanato e deposita in rete. Al 25’ è lo stesso numero 9 ospite a segnare la rete della vittoria, sempre in velocità e sempre saltando il portiere di casa per poi appoggiare in rete. Nel finale è il solito Piras ad andare vicino alla marcatura, ma il risultato non cambia. La graduatoria finale servirà in caso di ripescaggi.

