Casti perde e lascia La ruota della fortuna Ma tornerà presto 

“La ruota della fortuna” di Gabriele Casti si ferma dopo nove puntate. Nella serata in cui prova a sfondare il tetto dei 300mila euro l’insegnante di Selegas fallisce il colpo, sconfitto dall’impiegato marchigiano Riccardo.
Il 34enne, campione dei campioni della storia recente del quiz show Mediaset, saluta il conduttore Gerry Scotti con la vincita record di 299.500 euro più una Grande Panda, ma solo per ora: grazie ai suoi numeri Casti tornerà in gioco in occasione de “La ruota dei campioni”, prossimamente su Canale 5. Peccato per l’uscita di scena, arrivata dopo una puntata in cui tutto sembrava filare per il meglio. Ieri sera Casti se l’è giocata, infatti, fino all’ultima prova con l’altra concorrente, la teatina Maria Giovanna, studentessa a Milano, vincendo il round musicale e quello del Mistero. La bancarotta in cui inciampa nel temutissimo Express gli costa quanto guadagnato fino a quel momento, tuttavia il fuoriclasse si rifà sfiorando l’en plein nel Triplete e risalendo fino a 5mila euro. L’ultima sfida favorisce, però, Riccardo, che con 7600 euro scalza il mega campione di Selegas, che si congeda comunque (almeno per il momento) come il più grande campione della storia del gioco. (i. g.)
