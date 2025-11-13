VaiOnline
In tv.
14 novembre 2025 alle 00:27

Casti perde e lascia La ruota della fortuna Ma tornerà presto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“La ruota della fortuna” di Gabriele Casti si ferma dopo nove puntate. Nella serata in cui prova a sfondare il tetto dei 300mila euro l’insegnante di Selegas fallisce il colpo, sconfitto dall’impiegato marchigiano Riccardo.

Il 34enne, campione dei campioni della storia recente del quiz show Mediaset, saluta il conduttore Gerry Scotti con la vincita record di 299.500 euro più una Grande Panda, ma solo per ora: grazie ai suoi numeri Casti tornerà in gioco in occasione de “La ruota dei campioni”, prossimamente su Canale 5. Peccato per l’uscita di scena, arrivata dopo una puntata in cui tutto sembrava filare per il meglio. Ieri sera Casti se l’è giocata, infatti, fino all’ultima prova con l’altra concorrente, la teatina Maria Giovanna, studentessa a Milano, vincendo il round musicale e quello del Mistero. La bancarotta in cui inciampa nel temutissimo Express gli costa quanto guadagnato fino a quel momento, tuttavia il fuoriclasse si rifà sfiorando l’en plein nel Triplete e risalendo fino a 5mila euro. L’ultima sfida favorisce, però, Riccardo, che con 7600 euro scalza il mega campione di Selegas, che si congeda comunque (almeno per il momento) come il più grande campione della storia del gioco. (i. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Camion senza freni, muore schiacciato allevatore di 72 anni

Giacomino Demontis di Buddusò vittima della tragedia a Pattada 
Andrea Busia
L’inchiesta

«I soldi per le coste sarde usati per viaggi privati e per una villa a Capri»

L’accusa: spesi due milioni della Conservatoria Arrestato l’ex direttore Giampiero Sanna 
Matteo Vercelli
Riforme

«Proporzionale puro e più consiglieri»

I partiti rimasti fuori dall’Assemblea chiedono un nuovo sistema elettorale 
Regione

Agricoltura, Satta  non vuole mollare: «Il 20 dal ministro»

L’assessore: al settore serve continuità Ma Agus è pronto a subentrare già oggi 
Roberto Murgia
Ambiente

Lago in secca, affiora il passato

Is Barrocus ai minimi: acqua potabile a rischio in 60 paesi 
Sonia Gioia
Scuola

Dettori, i primi gloriosi 160 anni

Nato come Regio liceo, fu intitolato al teologo sardo nel 1865 
Sara Marci