Casti è il nuovo assessore all’Urbanistica 

Sarà l’ex sindaco Giuseppe Casti a ricoprire la carica di assessore all’Urbanistica, manutenzioni, politiche per la casa, rapporti con il Consiglio, protezione civile.

La scelta

Sin dal giorno delle dimissioni di Piero Porcu, avvenute il 26 luglio scorso, il nome dell’ex primo cittadino era il più quotato tra le fila del gruppo “Uniti per rinascere”, ma si è andati avanti con un rinvio dopo l’altro, settimana dopo settimana. Ieri, dopo questa attesa quasi estenuante, il sindaco Pietro Morittu ha rotto gli indugi effettuando la nomina. «Mi metterò subito a lavoro ben consapevole che stiamo vivendo un periodo assai delicato, soprattutto dal punto di vista economico – dichiara il nuovo assessore. Le problematiche da affrontare saranno tantissime, a partire dalle politiche per la casa, ma anche l’urbanistica e le manutenzioni richiedono un grandissimo impegno per prendere in mano le tantissime richieste dei cittadini e per provare a far crescere, con il contributo di tutti, la nostra città. Ringrazio l’assessore uscente Piero Porcu per il lavoro svolto sino ad oggi e il gruppo consiliare e il sindaco per la fiducia che mi hanno voluto accordare. Come fatto in passato metterò il massimo impegno per il bene di Carbonia e dei suoi abitanti».

Il passato

Giuseppe Casti non è certo un volto sconosciuto in città. La sua carriera in Consiglio comunale è iniziata nel 1993 ed è proseguita sino al 2011, anno in cui venne eletto alla guida della città. Prima di allora l’esponente di centrosinistra, di matrice socialista, aveva ricoperto in più di un'occasione il ruolo di assessore occupandosi di personale, urbanistica, bilancio e tanto altro ancora. Nel 2016 Casti si ricandidò alla carica di primo cittadino e venne sconfitto al ballottaggio dalla 5 pentastellata Paola Massidda e andò a sedersi per la prima volta tra le file dell’opposizione. I consiglieri di “Uniti per rinascere”, Antonio Caggiari e Rita Vincis si dicono soddisfatti: «Finalmente siamo arrivati ad una soluzione ed è la migliore che avevamo a disposizione. Casti conosce le materie di cui si dovrà occupare e rappresenta per noi una garanzia, sia per competenza che per visione politica». Pietro Morittu a nome suo e dell’intera Giunta augura: «buon lavoro a Giuseppe Casti in questa nuova esperienza amministrativa al servizio della comunità di Carbonia».

RIPRODUZIONE RISERVATA