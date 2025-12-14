Castelsardo, lo show! Capodanno con J-Ax e la diva Anna Pepe  

Dopo l’ingaggio di J-Ax, il Comune di Castelsardo mette a segno il secondo colpo: a Capodanno arriva Anna Pepe, rapper spezzina che a dispetto dei 22 anni sta spopolando da tre anni su Spotify e in generale nelle diverse piattaforme, tanto da essere stata definita «la supernova della musica italiana». Una scelta che conferma l’attenzione dell'amministrazione comunale al pubblico dei giovanissimi. Basti dire che Anna ha oltre 2 milioni e mezzo di follower su Instagram e addirittura 3,2 milioni su TikTok. La sua musica ha totalizzato oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 43 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Ha vinto il premio “Donna italiana dell’anno” ai Billboard Women in Music di Los Angeles. La rivista Forbes Italia l'ha inserita tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria intrattenimento.

Insomma, un doppio nome, J-Ax e Anna, che copre 35 anni di musica e soprattutto una scelta rivolta a diverse generazioni per un Capodanno che, a rigoroso ingresso gratuito, può mettere d'accordo anche le famiglie.

