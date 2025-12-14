VaiOnline
Il grande live gratuito
14 dicembre 2025 alle 01:05

Castelsardo, lo show! Capodanno con J-Ax e la diva Anna Pepe  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo l’ingaggio di J-Ax, il Comune di Castelsardo mette a segno il secondo colpo: a Capodanno arriva Anna Pepe, rapper spezzina che a dispetto dei 22 anni sta spopolando da tre anni su Spotify e in generale nelle diverse piattaforme, tanto da essere stata definita «la supernova della musica italiana». Una scelta che conferma l’attenzione dell'amministrazione comunale al pubblico dei giovanissimi. Basti dire che Anna ha oltre 2 milioni e mezzo di follower su Instagram e addirittura 3,2 milioni su TikTok. La sua musica ha totalizzato oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 43 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Ha vinto il premio “Donna italiana dell’anno” ai Billboard Women in Music di Los Angeles. La rivista Forbes Italia l'ha inserita tra gli under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per la categoria intrattenimento.

Insomma, un doppio nome, J-Ax e Anna, che copre 35 anni di musica e soprattutto una scelta rivolta a diverse generazioni per un Capodanno che, a rigoroso ingresso gratuito, può mettere d'accordo anche le famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 