Castelsardo, Capodanno con J-Ax 

Sarà J-Ax la star del Capodanno di Castelsardo. Come lo scorso anno il borgo dei Doria non gioca in anticipo ma si riserva il botto finale nella gara dei grandi eventi di San Silvestro. Il pioniere dell'hip hop italiano, sulla scena dal 1990, accompagnerà quindi lo scoccare della mezzanotte sotto il castello, con la regia di Event Sardinia e la stima di 10mila spettatori come da bando regionale. Ma non sarà l’unico. «A brevissimo - annunciano la sindaca Maria Lucia Tirotto e l’assessore Giuseppe Ruzzu - renderemo noto il secondo artista che festeggerà insieme a noi il 2026. Possiamo anticipare che è un nome che va forte tra i giovani e giovanissimi».

Intanto ad Alghero, dove domenica l’inaugurazione dell’Albero di Natale in piazza Porta Terra darà il via ai festeggiamenti, c’è qualche scintilla polemica. Fratelli d’Italia ha attaccato il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, per un suo post nella pagina social del cantante Raf, atteso per il 29 dicembre. Porcu ha infatti chiesto all’artista se fosse effettivamente presente, visto che non aveva ancora promosso su Facebook la tappa algherese. «Un comportamento dilettantesco che scredita uffici, produzione e città», hanno commentato gli avversari politici. «Quel commento era ironico – ha spiegato Porcu - non una convocazione ufficiale. Gli artisti non pubblicizzano quasi mai eventi gratuiti. Ho reagito per difendere l’immagine della città, non per mancanza di professionalità».

Il calendario di Sassari

Sassari scommette sul Natale come leva di turismo culturale. Non un semplice elenco di iniziative, ma un vero ecosistema di eventi capace di trasformare la città per oltre un mese. “Sassari: Destinazione Natale!”, il cartellone presentato ieri a Palazzo Ducale, copre 37 giorni, fino all’Epifania, e mette in fila 220 appuntamenti complessivi (contando aperture dei laboratori e repliche). Numeri che spiegano lo sforzo dell’amministrazione Mascia per rendere Sassari, stabilmente, una destinazione a forte impronta culturale e artistica. Nutrito il fronte musicale: quaranta eventi, dal gospel alla lirica, dal jazz alla musica antica, fino al grande concerto di Capodanno con Max Pezzali protagonista in piazzale Segni. A teatro vanno oltre quota trenta le iniziative dedicate alle scuole, alle famiglie e agli spettacoli itineranti; cresce anche lo spazio per la danza, con venti appuntamenti, e per l’arte, con nove progetti espositivi tra Padiglione Tavolara, Pinacoteca e Palazzo Ducale. Dieci, infine, gli appuntamenti che richiamano tradizione e riti: presepi viventi, villaggio di Babbo Natale, arrivo della Befana, installazioni e parate. Il Natale si diffonderà in tutta la città: da Li Punti a Latte Dolce, da Bancali alla Crucca. Piazza Fiume sarà l’hub principale dell’intrattenimento per famiglie con 45 appuntamenti. Il CineTeatro Astra ospiterà 17 iniziative per scuole e ragazzi, Padiglione Tavolara e Biblioteca Comunale offriranno oltre venti occasioni dedicate ad arte e letteratura.

