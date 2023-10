Castelnuovo-Tedesco, il “grande” dimenticato 

“I grandi dimenticati”, questo il titolo del ciclo di conferenze e concerti su Mario Castelnuovo-Tedesco organizzato dal Conservatorio al via domenica. La rassegna, articolata in 22 appuntamenti, vedrà coinvolti 22 docenti e più di 100 studenti del Conservatorio, oltre ad altri 15 provenienti da tutta Europa.

Pupillo ed erede di Ildebrando Pizzetti, straordinario pianista, poliglotta e letterato di sconfinata cultura, essendo ebreo, a causa delle leggi razziali imposte dal Fascismo, Castelnuovo-Tedesco dovette trasferirsi negli Stati Uniti. Questo strappo e la catastrofe della Seconda guerra mondiale furono la principale causa del silenzio calato su gran parte della sua opera.

Il programma

L’evento di apertura (al quale presenzierà la nipote del compositore, Diana Castelnuovo-Tedesco) è in programma domenica nell’Aula Magna “Franco Oppo” del Conservatorio: alle 17, la musicologa Myriam Quaquero terrà una conferenza sul tema “Stile e idee, il percorso creativo di Mario Castelnuovo-Tedesco”. A seguire, Riccardo Rosas intervista Diana Castelnuovo-Tedesco. Alle 19.30 nell’Auditorium il concerto inaugurale dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio diretta dal maestro Sergio Monterisi. Il violino solista sarà Davide De Ascaniis. Il programma prevede l’esecuzione di Goccius; Il Racconto d'inverno, ouverture; La dodicesima notte, ouverture; Concerto per violino e orchestra n.2 “I Profeti”, composizioni firmate da Mario Castelnuovo-Tedesco. L’opera fu eseguita in occasione della “Seconda manifestazione di musica popolare sarda” che si tenne il 5 ottobre 1937 presso il Teatro Civico di Cagliari. La rassegna andrà avanti fino al 10 maggio 2024 per un totale di 22 appuntamenti.

