«Castellucci come Voldemort, condannatelo a 18 anni» 

Genova. Nel calcolare le condanne da chiedere per il crollo del ponte Morandi la Procura parte da un elemento specifico: l’età di Samuele Robbiano. La più giovane delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018 aveva otto anni. È anche e innanzitutto per quella morte che il pm Walter Cotugno ha chiesto pene pesantissime: 18 anni e sei mesi per Giovanni Castellucci (l’ex ad di Autostrade, detenuto da aprile dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino), 12 anni e sei mesi per Paolo Berti e 15 anni e sei mesi per Michele Donferri, già numeri due e tre di Autostrade. In totale sono quasi 400 gli anni di carcere sollecitati dal Pm, per reati come omicidio colposo aggravato anche dalla colpa cosciente, disastro colposo, falso, rimozione di dispositivi di sicurezza. Chiesta per tutti l’assoluzione dall’attentato alla sicurezza dei trasporti. L’accusa ha dedicato un’intera udienza all’ex ad Castellucci, sottolineando come sapesse delle condizioni del viadotto dal 2009 ma abbia rinviato gli interventi per seguire la logica del massimo profitto, facendo scelte strategiche che hanno portato al disastro. «Un’enciclopedia di elementi negativi per Castellucci, tutti uno più grave dell’altro. Qua siamo al massimo livello di colpa possibile. Perché si è comportato così l’allora amministratore delegato? Per profitto, prestigio personale, benefit vari, carriera. Perché gli piaceva garantire agli azionisti dividendi enormi», ha rimarcato l’accusa. «L’ex ad - il ragionamento del pm - era come lord Voldemort (un personaggio di Harry Potter, ndr), che non si può nemmeno nominare. Aveva creato un clima tale che quando scrivevano di lui mettevano i puntini». Soddisfatti i parenti delle vittime: «Ovviamente siamo un po’ frastornati - spiega Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime ponte Morandi - ma il Pm ha fatto un ragionamento lineare sulle enormi responsabilità che ci sono state, sulla continua cecità di fronte alle problematiche di questo ponte che erano perfettamente note negli anni». La difesa di Castellucci darà battaglia: «La richiesta di pena la trovo inaccettabile e mi inorridisce, è una pena spaventosa. Ho sentito oggi delle espressioni, delle valutazioni personali sulla personalità, che trovo inaccettabili all’interno del processo penale», dice l’avvocato Guido Carlo Alleva.

