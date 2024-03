Castello, una piazza  per Roberto Coroneo 

A dodici anni dalla sua scomparsa, Cagliari dedica una piazza a Roberto Coroneo, docente di Storia dell'arte medievale e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, morto a soli 53 anni, dopo una lunga malattia l'11 gennaio del 2012.

Domani alle 10.30, il sindaco Paolo Truzzu e l'assessore comunale alle politiche per la mobilità Alessio Mereu, parteciperanno alla cerimonia di intitolazione della piazza nel quartiere di Castello, accanto a via Del Fossario, di fronte a piazza Maria Lai, sua grande amica e alla quale era legato dall’infinito amore per l’arte.

Luminare di arte medioevale e bizantina, Coroneo ha bruciato le tappe di una breve, ma intensa carriera accademica all’Università di Cagliari. Nel 2003 diventa presidente del corso di laurea in Operatore culturale, tre anni dopo, nel 2006, è direttore del Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artistiche nel 2006 e dal 2008, acclamato all’unanimità, è stato fino alla sua morte, il preside della facoltà di Lettere e filosofia.

Conoscitore preciso e accurato dell'arte europea, autore di numerosi articoli in riviste specialistiche e di diverse monografie, la sua bibliografia, che riflette interessi di ricerca storico-artistica e archeologica che partono dalla Sardegna fino ad arrivare alle correnti dell’Europa del Mediterraneo occidentale e orientale, è ricca e variegata. Una menzione speciale, però, merita la sua ultima opera, pubblicata pochi mesi prima della morte. Si intitola “Arte in Sardegna dal IV alla metà dell’XI secolo” ed è visto come una sorta di testamento intellettuale che raccoglie le ultime ricerche sul patrimonio storico-artistico sardo.

