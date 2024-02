Castello, un quartiere di b&b e transenne 

Della nobiltà di un tempo è rimasto poco. Anzi, a dire il vero manca anche tanto altro: i castellani per iniziare, che tra le stradine strette che s'arrampicano nel rione più alto della città si vedono sempre meno. Non pervenuti anche i servizi essenziali. E anche quelli non esattamente essenziali ma comunque fondamentali per garantire la sussistenza dei residenti e offrire una degna accoglienza ai turisti. «Castello ha perso la sua identità. Da vent'anni a questa parte i politici, di destra e sinistra, hanno fatto decisamente poco per il quartiere», osserva Carmen Sulis, fondatrice del comitato di residenti intenzionati a far ribattere il cuore della città e a riportare il rione più antico di Cagliari ai fasti del passato.

Transenne e cartelli

Dovrebbe essere la cartolina del capoluogo sardo, il gioiello da esibire con orgoglio. Eppure basta passeggiare tra le viuzze che profumano di storia per accorgersi che qualcosa di paradossale c'è. Ad esempio le transenne che accolgono i visitatori nel varco di via dei Genovesi. «Sono lì da almeno quindici anni, ormai sono parte integrante delle mura», commenta Salvatore Piu, 69 anni e una visione chiara del rione: «Decisamente poco valorizzato. Basta guardarsi attorno per accorgersene». Non aiutano i cartelli turistici, talmente vecchi da essere diventati illeggibili e non ancora sostituiti. Che sommati all'infopoint chiuso da anni contribuiscono ad aumentare malcontento e senso di abbandono. In attesa della rinascita c'è chi ancora spera nella riapertura della torre di San Pancrazio: inaccessibile da dicembre del 2016. Sorte migliore per la torre dell'Elefante, recentemente restituita alla città dopo quattro mesi di inattività.

Declino e cambiamento

Sino agli anni Novanta c'erano più di trenta attività commerciali: artigiani, restauratori, le Poste, due tabaccai, il barbiere, diverse botteghe di alimentari, due macellerie. Quasi tutte concentrate tra via Lamarmora e via dei Genovesi. L'istantanea attuale è diversa: «Gran parte delle attività storiche hanno abbandonato il vecchio quartiere, privando noi residenti dei servizi base e contribuendo a cambiare il volto del rione, oggi decisamente snaturato e diverso rispetto al passato», commenta la Sulis.

Vuoti riempiti negli ultimi tempi dalle numerose attività ricettive - bed and breakfast e affittacamere - cresciute a velocità supersonica nel tetto di Cagliari. Testimonianza dell'avvenuta evoluzione e trasformazione, che rende oggi Castello una sorta di quartiere ibrido: forzatamente vocato al turismo e forse poco attento alle esigenze di chi ha coraggiosamente deciso di non oltrepassare le mura medievali. Scelta differente rispetto ai 281 residenti che, come racconta l'Atlante demografico, in dieci anni hanno deciso di emigrare. Tra tante carenze, dal punto di vista della sicurezza il quartiere è promosso. «Non c'è più la microcriminalità di un tempo. Castello è un quartiere tranquillo e sicuro», assicura la Sulis. «Un'oasi felice rispetto ad esempio alla Marina». Ma non basta a far dimenticare le troppe mancanze equamente distribuite tra politici di ogni colore, e i problemi legati ai cambiamenti che hanno colpito Castello come ogni quartiere.

