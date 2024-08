Castello senza servizi igienici 

Lo storico castello di Malaspina, uno dei monumenti più importanti e visitati della città non ha i servizi igienici funzionanti. L’impossibilità di utilizzare i bagni all’interno della struttura ha mandato su tutte le furie una visitatrice. Per lamentare quello che considera un grave disservizio e violazione di legge, Maria Giulia Mameli di Capoterra, insegnante di letteratura alle scuole superiori, ha preso carta e penna scrivendo una lettera di protesta, tra gli altri, al sindaco Alfonso Marras, al dirigente della polizia locale Giampiero Farinelli, al dirigente del servizio di igiene pubblica della Asl di Oristano Valentina Marras.

Il racconto

«Il 12 agosto – racconta Mameli - mi sono recata con la famiglia in visita al castello e successivamente, necessitando di poter usufruire dei servizi igienici, mi rivolgevo all’operatrice della biglietteria ricevendo la risposta che non erano fruibili in quanto fuori uso. A quel punto ho telefonato in Comune ma, rispondeva una segreteria telefonica, alla quale lasciavo un messaggio rimasto senza risposta. Provvedevo subito dopo a chiamare la polizia locale – spiega la docente- che nell’arco di circa 10 minuti inviava una pattuglia composta da tre agenti, i quali accertavano l’ assenza dei servizi igienici per i visitatori, gli operatori museali, gli operai del cantiere impegnati nelle opere di restauro e illuminazione». Da qui la contestazione. «È inconcepibile che un sito museale sia sprovvisto dei servizi igienici sottolinea Mameli - e chiedo alle autorità come sia possibile che questa situazione possa essersi creata e perdura, ma soprattutto quali provvedimenti si intendano adottare».

Il Comune

L’assessore ai lavori pubblici Federico Ledda prende atto della segnalazione, ma assicura che si sta già provvedendo a risolvere il problema: «I servizi igienici sono stati imbiancati e sistemati nel corso dei recenti interventi così da poterli rendere nuovamente fruibili». L’attuale mancanza del servizio pare stridere rispetto alle attenzioni sempre maggiori che l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per lo storico castello. «Entro fine settembre – conferma Ledda - sarà finalmente illuminato. Sono stati consegnati i lavori ed avviato il cantiere per un intervento assolutamente necessario».

RIPRODUZIONE RISERVATA