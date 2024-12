«Castello rivivrà grazie agli studenti» 

Le idee sono tante, così come i progetti. Ma dopo l’incontro sul futuro di Castello, organizzato dal comitato “Casteddu de susu” con il sindaco Massimo Zedda e alcuni assessori, gli abitanti promettono di verificare se dalle parole si passerà ai fatti. A fronte dei problemi del rione, risalenti a parecchi anni fa e mai risolti indipendentemente dalle giunte che si sono succedute, il primo cittadino ha elencato una serie di interventi in programma e proposte per migliorare la situazione di Castello.

Difficoltà

Alla riunione, che si è tenuta nella scuola primaria Santa Caterina, erano presenti anche la vicesindaca e assessora all’Innovazione Maria Cristina Mancini, l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, quello all’Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu, e quella all’Ambiente, Luisa Giua Marassi. Maria Carmen Sulis fa parte dell’associazione composta dai residenti e, sui social, ha ricordato quali sono state le problematiche evidenziate durante l’incontro: «Sicurezza, ztl, parcheggi, ascensori, trasporti, degrado, spopolamento e carenza di servizi».

Università

Un ruolo importante, per il rilancio del quartiere, lo potrebbero avere studenti e Università. Zedda, come ha fatto sapere il comitato che ha organizzato l’incontro, ha spiegato che «si sta pensando ad un ripopolamento del quartiere concedendo alcuni spazi presenti al mondo studentesco». A breve, ha aggiunto poi il sindaco, «sarà eliminato il ponteggio nell’edificio di Sa Domu e verrà messa in sicurezza la facciata. Questo permetterà, nel periodo di natale, al bus elettrico di passare in via Lamarmora». E su Sa Domu ci sarebbero possibili sviluppi: «La facoltà di Architettura ne ha chiesto l’utilizzo per gli studenti iscritti ai loro corsi. Non solo: Sa Domu potrebbe essere uno spazio polivalente a disposizione degli abitanti del quartiere Castello».

Il recupero

Secondo quanto riferito dal comitato “Casteddu de susu”, il sindaco ha detto che «di concerto con l’Università, che ha ricevuto 100 milioni di euro, verrà sistemata la ex Clinica Aresu» mentre l’ex Liceo artistico «potrebbe essere usato per ospitare dei servizi». Su Bastione, Zedda ha parlato di «eliminazione del plexiglass nella terrazza per lasciare il posto ad altri materiali ed elementi di protezione» e ci sarà «la riapertura dello storico caffè. Chi si aggiudicherà il bando, dovrà garantire ordine, pulizia e guardiania 24 ore su 24». Altri interventi sono previsti per piazza Goffredo Angioni, via Del Fossario, Teatro Civico, Torre dell’Elefante, mercato di Santa Chiara, e per la sistemazione di strade e marciapiedi. Sulla ztl, e sulla possibilità di modificare gli orari, servirà un confronto specifico sul tema. (m. v.)

