Castello, ripartono solo due ascensori 

Si potrebbe inserire nel copione anche la saga di ascensori di Castello: dopo due mesi di fermo - causa decesso del direttore d’esercizio e successiva difficoltà del Comune a trovare un sostituto -, miracolosamente (due su quattro) hanno ripreso a funzionare. Proprio nel giorno di avvio delle scene del film che per cinque giorni - a partire da ieri - trasformerà il quartiere in un set. Spariti i cartelli davanti a due impianti e motori nuovamente in funzione, un colpo di scena atteso da metà marzo da residenti e non. E anche dai tanti turisti in visita nel rione più alto e suggestivo di Cagliari sino ad avant'ieri; a quelli arrivati ieri con la grande nave da crociera è andata decisamente meglio.

La ripartenza

Mezz'ora dopo le 7 una giovane donna in tenuta ginnica si avvia a passo spedito verso l'ascensore del Bastione, che quasi miracolosamente riprende a fare il suo dovere. Così come l'impianto delle scalette Santa Chiara. Entrambi sono di nuovo al servizio della città. Una ripartenza parziale, perché in piazzetta Mundula c'è sempre lo stesso avviso: “Impianto momentaneamente fuori servizio. Ci scusiamo per il disagio”: lo stesso in cui ci si imbatte da metà marzo. Da quando la morte improvvisa del direttore d'esercizio ha portato il Comune a fermare tutti gli ascensori in attesa di nuova nomina e di autorizzazione del Ministero. Un risveglio decisamente piacevole e inatteso per castellani e non, dopo gli annunci di imminenti ripartenze ripetuti di settimana in settimana e andati puntualmente a vuoto, e dopo l'ultima dichiarazione arrivata appena qualche giorno fa da Palazzo Bacaredda, dove dicevano essere in attesa di via libera del Ministero senza azzardare alcuna data.

Collaudo infinito

In realtà, a parte l'impianto accanto all'ex L'Unione Sarda, fermo da oltre dieci anni e in collaudo da decisamente troppi mesi, tutti gli altri impianti erano stati dichiarati funzionanti dall'ex assessore competente. Ma dal Comune fanno sapere che la manutenzione periodica ha richiesto un pezzo di ricambio anche per l'impianto di piazzetta Mundula, che si spera possa avere tempi più rapidi di quello di viale Regina Elena per la ripresa in servizio. Anche per quest'ultimo, a dire il vero, di annunci ce ne sono stati parecchi “Lavori di installazione nuovo ascensore viale Regina Margherita”, informava il cartello che riportava importo - poco meno di 84mila euro - e una fine lavori - mai arrivata - fissata per il 10 giugno 2023. Il 13 ottobre dell'anno scorso, l'assessore Mereu, dichiarava: «Sono in corso le certificazioni per il collaudo, dopo circa dieci anni di fermo contiamo di restituirlo alla cittadinanza entro questo mese». Dopo oltre sette mesi la situazione non è cambiata: l'impianto continua a essere imprigionato dalle transenne e le portine sigillate. Ma comunque è una piccola conquista per il quartiere, con la notizia che già di prima mattina è finita nella pagina Facebook del comitato di quartiere “Casteddu de Susu”, dove sono in tanti a notare la straordinaria coincidenza tra il riavvio degli impianti e l'arrivo della troupe.

