Castello, riapre l’ascensore di piazzetta Mundula A Bonaria inaugurata una nuova area per i cani 

Riattivato ieri l'ascensore di piazzetta Mundula. Dopo un intervento di manutenzione durato tre giorni, la struttura, che era rimasta fuori servizio dal lunedì 4 dicembre, torna finalmente in funzione. La ditta incaricata dal Comune ha ripristinato l'impianto, eliminando il disagio causato dalla temporanea indisponibilità dell'ascensore.

Nel frattempo sempre ieri è stata inaugurata a Bonaria, tra via Ravenna e via Milano, a due passi dalla Basilica, è stata inaugurata una nuova area verde con una zona parcheggi da dodici posti con anche un’area cani arredata con tre panchine, una fontanella con doppio rubinetto, un cestino portarifiuti e un dispenser di sacchetti per le deiezioni. Al taglio del nastro il sindaco Paolo Truzzu e il vice Giorgio Angius. «L’amministrazione prosegue nella politica di riqualificazione e realizzazione di aree verdi di quartiere in tutta la città – ha detto Truzzu -, con interventi improntati alla sostenibilità ambientale al servizio dei cittadini». «La scelta è stata di realizzare una nuova area cani e dotare l’area di nuovi parcheggi. Illuminazione, pavimentazione, arredi e irrigazione seguono le ultime tecnologie in tema di sostenibilità ambientale ed energetica», ha aggiunto Angius.

