Castello, presto nascerà una fondazione 

Un’altra pagina sul castello Malaspina è stata scritta nel Consiglio comunale con la discussione dell’interpellanza dei consiglieri di minoranza Alessandro Campus e Cristiana Cacciapaglia. Sui programmi dell’amministrazione per l’utilizzo e la concessione della struttura, l’assessora al Patrimonio Laura Marongiu ha fatto sapere che «l’intento è la costituzione di una Fondazione per la gestione del patrimonio storico-culturale e turistico. Così sarà possibile portare avanti attività di investimento, riqualificazione e miglioramento delle varie strutture». Su gestione e conto economico, Marongiu ha evidenziato che «visto che l’attività amministrativa è iniziata a giugno, si è ritenuto opportuno mantenere validi i rapporti in corso per non causare disagi alla fruizione del Castello. I servizi offerti riguardano gli ingressi al complesso monumentale e alla Cappella Palatina a cura della Parrocchia Santa Maria Immacolata». Le risposte non hanno soddisfatto la minoranza che ha chiesto di inviare tutto alla Corte dei Conti. ( s.c. )

