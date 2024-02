Castello, occhi aperti sul costone  

Certe piogge sono sgradite anche in periodo di siccità. Soprattutto se, a piovere, sono pietre e pezzetti di costone del Giardino sotto le mura, lo spazio verde tra viale Regina Elena e il colle su cui sorge il quartiere di Castello, dove c’è il piano basso dell’ascensore del Bastione di Saint Remy a pochi metri dall’ingresso della Passeggiata coperta. Non è una novità il fatto che il muro e il costone si stiano lentamente sgretolando, come testimoniano i numerosi articoli pubblicati nel tempo sul giornale, e finora non si sono mai verificate frane di una qualche importanza. Dunque, fino ad oggi, nessun pericolo vero e proprio. Ma siccome laddove adesso si stacca un sasso, col trascorrere del tempo ne possono venire giù anche diversi assieme, è meglio per tutti applicare criteri di prudenza.

I fondi comunali

Quella parete un po’ squinternata ha bisogno di manutenzione, e bisogna che ci si metta al lavoro in un non troppo largo giro di posta. Inutile, a quanto sembra, gioire per i 37 milioni di euro di investimenti previsti da un piano dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, e ancora da chiedere alla Regione in tempi certamente migliori rispetto ai giorni immediatamente precedenti le elezioni: quei cantieri riguarderanno tanti altri costoni rocciosi pericolanti in giro per il territorio comunale, ma non quello.

I soldi per le mura

Per i Giardini sotto le mura che corrono lungo viale Regina Elena, invece, esiste un progetto dell’assessorato alla Viabilità, perché le competenze anni fa sono state un po’ mischiate tra i due diversi assessorati, creando in qualche caso più di un’incomprensione tra le diverse branche dell’Amministrazione. In questo caso il budget a disposizione è un milione di euro, a differenza dei 37 milioni è già finanziato ma siamo ancora nella fase di approvazione del progetto, come assicura l’assessore Alessio Mereu. Ci sono molti vincoli, soprattutto paesaggistici, da rispettare, quindi per dare la benedizione a quel progetto sono necessari diversi passaggi corredati dai controlli scrupolosi previsti dalle norme sulla tutela del paesaggio. Tutto questo farà tardare un po’ i cantieri per rinforzare il costone che incombe sul Giardino sotto le mura ai piedi del Bastione di Saint Remy, ma dal Comune assicurano che non ci sono attualmente pericoli di frane. Tutti i passaggi pedonali sono infatti facilmente accessibili al pubblico, a parte pochi metri quadrati, in attesa che il progetto assegnato ai professionisti Migliavacca e Granara possa passare dalla carta ai ponteggi nel Bastione di Santa Caterina.

Verso il bando

I tempi di realizzazione di questo intervento non sono ancora definiti, ma in via Roma assicurano che la gara d’appalto per l’esecuzione dell’intervento per consolidare il costone non è lontana.

