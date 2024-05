Castello inaccessibile: «Una vergogna» 

A due mesi dal blocco degli ascensori a Castello esplode la rabbia: «Così si uccidono le attività commerciali e si costringono i residenti ad andarsene. È una vergogna». Lo ripetono in tanti, tra le viuzze suggestive dello storico quartiere, dove il malumore va decisamente più veloce della burocrazia: a distanza di 58 giorni dal fermo di tutti gli impianti non è cambiato nulla; se non la lingua scelta per informare i cittadini del disservizio.

Attesa infinita

«Impianto elevatore temporaneamente fuori servizio. Ci scusiamo per il disagio», si legge nel cartello davanti alle scalette dell’impianto del Bastione. Dove qualcuno ha ben pensato di aggiungere col pennarello “5 settimane”, diventate molte di più, e un eloquente “Ajo”. Cartello e transenne spengono sul nascere le speranze di chi tenta la carta dell’ascensore del Terrapieno, fermo da ancora prima. Inutilizzabili anche gli impianti di piazzetta Mundula e delle scalette Santa Chiara. Tutti fermi, dalla morte dell’ingegnere che ricopriva il ruolo di direttore d’esercizio sino alla scomparsa del 12 marzo. Figura - a detta del Comune - indispensabile per poter mantenere in esercizio gli ascensori: bloccati, nonostante funzionanti.

Cercasi sostituto

Una posizione, quella lasciata scoperta dal defunto, incredibilmente difficile da ricoprire: dal 20 marzo dal Comune assicurarono di aver avviato le interlocuzioni con l’Arst per affidare l’incarico a una persona con i requisiti richiesti, garantendo tempi rapidi. Il 23 aprile stessa cosa: tempo sette giorni e l’iter per la nuova nomina sarà concluso. Invece non è cambiato nulla, se non i cartelli che informavano del disservizio inizialmente in lingua spagnola e ora in italiano e inglese. Non cambia di sicuro lo stato d’animo di chi si trova ancora una volta prigioniero nel quartiere più bello e alto della città, inaccessibile, se non in auto o armandosi di buona volontà per affrontare i 170 gradini del Bastione o per sfidare la pendenza della salita che conduce a Porta Cristina o quella di via Porcell.

Il comitato

«È una vergogna, una situazione inaccettabile». A farsi portavoce del malumore condiviso nel rione è Carmen Sulis, residente e una delle fondatrici del comitato di quartiere Casteddu de susu. «Si tratta di un danno enorme che colpisce i residenti, e in particolare le tante persone anziane o con problemi motori, alunni e genitori della scuola Santa Caterina, i tanti cittadini che hanno pagato l'abbonamento per i parcheggi del multipiano Apcoa diventati inutili con gli ascensori fuori uso e le attività commerciali presenti nel rione. Oltre ovviamente ai numerosi turisti che scelgono di visitare la nostra città», commenta. «Una situazione surreale: sicuramente la burocrazia ha i suoi tempi, ma non si può lasciare il quartiere isolato per due mesi».

