Castello fa il pieno di turisti tra degrado e incompiute «Bellissimo ma trascurato» 

Della nobiltà d’un tempo è rimasto ben poco. Certo non aiutano a riabilitare l’immagine le troppe transenne disseminate nel quartiere e presenti da anni anche nelle due porte d’accesso; meno ancora i monumenti chiusi da tempo immemore e dati per prossimi alla riapertura talmente tante volte che persino i più attenti hanno perso conto e speranze. Questione ascensori ancora aperta, altrettanto il grande piazzale del Bastione che un giorno - non si sa bene quando - verrà riqualificato. Nel frattempo Castello continua a offrire a residenti e turisti un'immagine triste, dove abbandono e trascuratezza stonano con il passato glorioso e consegnano un presente impietoso.

L'assalto quotidiano dei turisti

Inizia di prima mattina, l'invasione dei turisti arrivati dal mare. Divisi per gruppetti sono tutti lì, a vagare tra le stradine del rione che regala una vista mozzafiato e un'istantanea contrastante dove il bello e l'opposto sembrano fondersi e procedere di pari passo. Capita quando Peter con la famiglia scende l'ultimo gradino della Torre dell'Elefante affaticato dalla precedente salita, e racconta in italiano stentato che l'altra Torre - quella di San Pancrazio - è chiusa. «Peccato, ci avevano detto che è più alta di questa», dice senza infierire. Ma chi sa che la chiusura va avanti dal 2016, e che a dicembre ci saranno i “festeggiamenti” per l'ottavo anno, mette da parte educazione e diplomazia: «Una vergogna, poi parlano di Cagliari città turistica», sbotta Salvatore Depau, 79 anni portati con disinvoltura e malcontento: «Da anni questo quartiere è sempre più abbandonato. A ogni elezione arrivano i politici con le solite promesse, ma non cambia mai nulla».

Vuoti a perdere

Irrisolta la questione dell'ex scuola Manno di via Lamarmora, occupata abusivamente dal 2014 con il “benestare” del sindaco Massimo Zedda e poi per cinque anni tollerata da Paolo Truzzu. A distanza di dieci anni nello stabile pericolante la luce interna continua a essere accesa, mentre l'impalcatura restringe ulteriormente lo spazio per il passaggio delle auto e preclude quello del Pollicino, reclamato dai residenti. In realtà c'era anche un progetto per l'immobile, e nel 2022 erano stati stanziati cinque milioni per il suo recupero: 36 alloggi per studenti, spazio studio, cucina, sala lettura, palestra e centro servizi per il quartiere. Ma nulla è cambiato, se non il biglietto che gli inquilini senza titolo hanno appiccicato al portone: «Questa povera porta non ti ha fatto niente. Non prenderla a pugni! Se non ti aprono subito armati di pazienza e aspetta». In attesa di nuova vita è anche l'ex liceo artistico e prima ancora ex convento: dal 2016 è un altro dei vuoti a perdere che non fanno onore al cuore più antico della città, che sanguina da più parti.

Panorama vandalizzato

Non c'è traccia di operai nel cantiere del Bastione di Santa Caterina, e in quello di Saint Remy le recenti opere di pulizia del plexiglas sono durate poco: non hanno resistito al richiamo di chi ha pensato di utilizzarle per rendere di dominio pubblico sentimenti e stupidità. «Fede sei la mia vita, ti amo per sempre», si legge, accanto a scarabocchi senza senso. Una panca - tra le pochissime superstiti - ha recentemente ceduto, così la sintesi arriva dalla coppia di spagnoli che raccoglie il parere comune: «È un posto meraviglioso ma molto trascurato, i centri storici delle altre città sono tenuti meglio».

