Castello e nuraghe, bis vincente 

«Si ha l’opportunità di percepire la Sardegna a 360 gradi», confessa estasiato un turista triestino, mentre dalla cima del Castello della Fava osserva il panorama mozzafiato. «Da una parte abbiamo il borgo di Posada, davanti a noi il mare e i suoi colori unici. Alle nostre spalle, poi, da quassù si può ammirare pure l’entroterra. Sì, è una meraviglia». Il commento accomuna, i numeri avvalorano. «Rispetto a un anno fa abbiamo fatto registrare un forte aumento di visitatori», dice Michele Ruiu, gestore del sito e coordinatore della Cooperativa sociale Includo. «In questa estate la media è stata di 6 mila ingressi paganti al mese. I numeri sono stati molto buoni anche al nuraghe San Pietro, a Torpè, con una media di duemila visitatori».

Voglia di cultura

Spiagge ma non solo. Il mare da favola resta la priorità, ma la sensazione è che mai come quest’anno nei due paesi dell’alta Baronia la voglia di cultura abbia preso il sopravvento. «Rispetto all’anno scorso abbiamo notato un aumento del 15-20 per cento già dal mese di maggio», racconta Michele Ruiu. «Oltretutto, e con il mese di agosto che volge al termine, possiamo affermare che gli incassi sono stati decisamente superiori, rispetto a un anno fa, sebbene il biglietto intero per il Castello della Fava sia stato abbassato da 5 a 4 euro». Ruiu prosegue: «Posada continua ad avere un certo fascino. L’anno scorso abbiamo superato i 50 mila visitatori, in questo 2025 siamo certi che i numeri cresceranno ancora. A tal proposito, siamo convinti che la comunicazione mirata abbia dato i suoi frutti».

Il castello

L’esperienza è indimenticabile, e non potrebbe essere altrimenti, complice un panorama incantevole. Oltretutto, a pochi passi dalle spiagge più gettonate della costa orientale. La perla di Posada piace sempre di più, grazie pure a un’accattivante proposta. Il paese ha deciso di puntare con decisione sul suo luogo-simbolo. Su quella struttura del dodicesimo secolo. E di dare vita a una virtuosa sinergia con Torpè. Un biglietto unico, infatti, permette di ammirare tre siti culturali. Da una parte il castello posadino; dall’altra i “gioielli” di Torpè, il museo civico con in mostra “Il popolo del bronzo” e il nuraghe San Pietro.

Il nuraghe

«Era importante far rivivere pure questo meraviglioso luogo», spiega l’archeologa Maria Ausilia Fadda. «Il nuraghe San Pietro è stato inserito tra i monumenti della proposta per il riconoscimento Unesco». Una struttura complessa dalla pianta quadrilobata, a ridosso della costa, incastonata nella fertile pianura attraversata dal Rio Posada. In questa estate 2025 la perla torpeina dà il meglio di sé. Michele Ruiu conclude: «Il bilancio di questa stagione è positivo. Non solo per gli ottimi numeri ma soprattutto per la bella collaborazione che si è creata tra Posada e Torpè».

