Castello e musei, record di visitatori 

Il Castello al centro e i musei attorno: una visione unica del patrimonio culturale di Sanluri come strategia vincente di una gestione pubblico-privata. Un cammino lento, lungo 14 anni, fino alla nascita del Polo museale nel 2018 che include la fortezza medioevale, l’esposizione etnografica dei Cappuccini e la Casa del Pane. Un modello organizzativo in grado di valorizzare il patrimonio culturale e garantire la sostenibilità economica.

Il Comune

«Il successo – dice il sindaco, Alberto Urpi – arriva dall’idea di promuovere il turismo storico, la nostra risorsa per eccellenza, protagonista del sistema museale e delle politiche di sviluppo dell’amministrazione comunale. Testimoni i numeri, da 2.500 biglietti paganti l’anno al Castello, oggi siamo a 16.500 al Polo, crescita distribuita in tutto l’anno, raggiungendo l’obiettivo della destagionalizzazione». Il peso del “privato” nel pubblico ha saputo valorizzare il patrimonio storico della città, il castello di Eleonora di Arborea, Sa Battalla, i cimeli del museo risorgimentale, fra tanti la bandiera Italiana issata a Trieste alla fine della Grande Guerra. «La ricchezza – ricorda Urpi – è aver messo in campo un laboratorio di idee e di iniziative rivolte ad ogni tipologia di pubblico. Pensiamo poi all’indotto, frutto di una collaborazione attiva e costante con le strutture ricettive della città. I rapporti con i Comuni culturalmente vicini, Barumini e Sardara».

Fondi pubblici

La costanza nel reperire fondi pubblici, parte spesi per illuminare il castello, rinnovare il giardino, renderlo accogliente e a misura di eventi regionali, come il festival letterario. «Un circuito museale importante – aggiunge il primo cittadino – al centro dell’Isola, 20 muniti dall’aeroporto, capace di attrarre visitatori da ogni parte del mondo». Manuel è uno della famiglia Villasanta, titolare della fortezza, giornalmente presente a Sanluri. «Da piccolo – racconta – anch’io, come i bambini che venivano a visitare il castello, ero incantato dalle storie che mio padre Alberto raccontava ai visitatori. Nulla di scritto, tutto nella sua mente. Ho sempre pensato che non avere un libro dove leggere la storia del maniero e delle sue ricchezze fosse un handicap. L’impegno è provarci adesso, non è mai troppo tardi. Il mio sogno immortalare ogni angolo del monumento anche in piccoli opuscoli da presentare agli alunni che vengono a trovarci, sempre più numerosi». Lo sa bene il presidente dell’associazione Arcieri, Giuseppe Bandino: «In uno spazio del maniero accolgo studenti che vogliono cimentarsi nel tiro con l’arco. Una carta in più per attirare l’attenzione delle scolaresche». Così pure per le attività di laboratorio portate avanti grazie alla gestione affidata ad una coop che dà lavoro a 10 dipendenti, per un costo di 223 mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA