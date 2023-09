Castello, conferenza sulla lingua ebraica 

Si chiude oggi con una conferenza su “La bella rinascita della lingua ebraica”, esempio per le lingue minoritarie e meno diffuse a cura di Diego Corraìne, studioso di politica linguistica ed editore, la settimana della cultura ebraica organizzata dall’associazione Chenabura.

Una settimana intensa che ha visto una grande partecipazione di pubblico nella sede di via Lamarmora 88, sede dell’associazione e del piccolo museo di cultura ebraica, Muce.

«Un grande successo», ha commentato il presidente dell’associazione Chenàbura Mario Carboni, «che dimostra il crescente interesse per la cultura ebraica, una delle radici della nostra cultura sarda. I nostri eventi e i tour guidati della Giuderia di Castello condotti da Roberta Carboni riscuotono sempre un grande consenso. Segno che stiamo lavorando nella direzione giusta verso la rinascita e valorizzazione e della comunità ebraica in Sardegna».

La manifestazione è coordinata a livello nazionale dall’Ucei, l’Unione delle comunità ebraiche italiane, e dall’associazione europea Aepj e ha come intento quello di far conoscere la ricchezza e la diversità di una cultura e dare un contributo alla lotta all’antisemitismo. “La Bellezza “ è il tema scelto quest’anno come filo conduttore degli eventi che in Italia si sono svolti in 101 località italiane. E la bellezza è stato anche il tema affrontato dall’ospite della prima serata della settimana, Gigliola Sacerdoti Mariani, docente di linguistica all’Università degli studi di Firenze, storica e traduttrice. Una settima di eventi, ponte tra la cultura ebraica della tradizione e il mondo contemporaneo, che cuna volta di più hanno dimostrato come i valori dell’ ebraismo siano il pilastro di uno dei Paesi tra i più osservati al mondo.

