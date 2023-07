Castello, chi resiste all’abbandono 

Dice che no, lei non può fregiarsi del titolo di “castellana”, perché non è il suo quartiere di origine. Ma se le si chiede da quanto tempo è nel rione, subito risponde: «Settantatré anni». Caterina Lai abita in via Canelles e adora Castello, con le sue contraddizioni: è il centro storico per eccellenza ma gli inconvenienti non mancano. «Il chiasso, ad esempio», sorride la pensionata: «In via dei Genovesi ce n’è anche alle tre del mattino». E poi alla signora Lai “in Bignami”, che in poche parole condensa gran parte dei problemi rionali, se la prende con “parcheggio selvaggio”: «I “forestieri” lasciano l’auto ovunque ci sia uno spazio e bloccano quelle dei residenti. E si offendono, se li si redarguisce». Poi, ci sono le malinconie: «Per una tabaccheria che da anni non c’è più», sospira Caterina Lai: «Io non fumo, però se mi serve un francobollo devo andare oltre le mura per acquistarlo». Nemmeno c’è più l’ufficio postale. «E neanche un bancomat: per ritirare contanti si deve andare altrove». Intende dire “espatriare”, considerato che i castellani - veraci e acquisiti “per usucapione” come lei - vivono il quartiere come una città a sé stante. Cosa che, agli albori di Cagliari, era.

Il rione in chiaroscuro

Benvenuti per un giretto nel rione storico in cui i residenti - particolarmente quelli più “antichi” - lamentano gli svantaggi tra cui i pochi parcheggi, ma non pensano nemmeno di dire “Bello, ma non ci vivrei”. Bello per certe cose e brutto per altre, «ma continuo a viverci senza ripensamenti», è invece il sentire comune. «Però, se i turisti la smettessero di manomettere le chiusure con microchip dei cassonetti, guastandoli senza che le ditte dei rifiuti li riparino in tempi celeri, si vivrebbe meglio», conclude Lai, questa specie di sindaca castellana.

Chiasso, turisti e ponteggi

La città è piuttosto generosa nel creare problemi a Castello. Ad esempio, i diffusissimi bed & breakfast, affittacamere e case per soggiorni brevi (quasi tutti di chi vive altrove) snaturano il rione. Alcuni ponteggi sono montati da tempo per cantieri-fantasma, talvolta fermi da anni. Succede ad esempio in via Lamarmora, nell’ex scuola occupata dagli universitari che hanno creato “Sa Domu”: «Quel ponteggio è lì dal 2016», spiega il giovane Claudio Maccioni, che vive quasi di fronte da alcuni anni. Così come antichi e non frequentati sono gli eterni scavi archeologici al Bastione di Santa Caterina. «A Sa Domu gli studenti facevano troppo rumore la notte fino a che non è scoppiato il Covid, ora sono più rispettosi. Però qui saltano i basoli e il Comune non li ripara».

Gli attestati d’amore

E dopo la residente Caterina Lai, a parlare è ora Caterina Loi, dipendente di un negozio di souvenir, alimenti sardi tipici, oggetti in filigrana e altri articoli (con sconti per castellani): «In via Lamarmora gli automobilisti corrono: ci vorrebbero i dissuasori. Non a caso i turisti cambiano strada: si spaventano. E in ogni caso Castello, detto da chi come me non ci abita, è un luogo meraviglioso, malgrado tutti i suoi problemi».

