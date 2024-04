Castello, ascensori ancora fuori uso  

Castello, un tesoro di storia e tradizioni vietato ai turisti. Niente bagni, zero parcheggi per i bus e, da due mesi, neanche ascensori. In pratica raggiungere il quartiere è un’impresa non solo per i residenti, ormai in costante diminuzione, ma anche per disabili, anziani e per chi, soprattutto croceristi, viene a visitare la città. Il resto lo fa il cantiere del bastione di Santa Caterina, fermo da anni e rimesso in moto da pochi mesi. Per non parlare di piazza Palazzo, di fronte alla Cattedrale e alla Prefettura, invasa da transenne, auto ed erbacce. Un problema per le guide turistiche, che si arrangiano come possono.

La chat

Michela Mura è la presidente dell’Associazione regionale guide turistiche. «I quattro ascensori di Castello sono una vera incognita, non sappiamo mai quando sono fermi o quando in funzione». Per non correre il rischio di fare viaggi a vuoto, un’odissea per anziani e disabili, si sono inventati una chat. «Il primo di noi che arriva al Terrapieno segnala agli altri su WhatsApp se gli ascensori sono fuori uso». Incredibile che, in una città che vorrebbe vantarsi di essere turistica, aspetti così importanti siano completamente trascurati. «Un dramma per i colleghi che arrivano da fuori città e si trovano bloccati con le comitive», precisa Mura.

Bagni e parcheggi

I “Cahiers de doléances” delle guide turistiche sono uguali a quelli dei residenti. «Un’altra delle carenze di Castello sono i bagni pubblici», precisa la presidente dell’Argts. «Quando arrivano i croceristi e li portiamo a Castello parte l’assalto ai bagni di bar ed esercizi pubblici che, ovviamente, non possono reggere un carico così elevato di persone». Eppure basterebbe poco per sistemarne alcuni nei punti cruciali, così come si fa per concerti o altre manifestazioni che richiamano molto pubblico. «A peggiorare la situazione ci si è messa anche la chiusura del bar della Cittadella dei Musei. Prima, almeno, durante la visita se ne poteva approfittare senza per forza bloccare tutta la comitiva». L’inghippo sarebbe burocratico. «Da quando c’è stato lo stop non è più stato dato in concessione».

Auto in divieto

Altra spina nel fianco, le auto parcheggiate. «Le strade sono talmente strette che i disabili in carrozzina non riescono a passare». Poi piazza Palazzo trasformata in un’area di sosta invasa da transenne, erbacce e auto. Un pugno in un occhio.

I commenti raccolti dalla presidente delle guide turistiche dovrebbe far riflettere chi corre per la carica di sindaco. «Cagliari dà l’idea di una città trascurata». (a. a.)

