Castello, ascensori a singhiozzo 

«Guardi facciamo prima a dire che sono più le volte che lo troviamo guasto che quelle nelle quali funziona. La cosa incredibile è che in altre grandi città ci sono ascensori panoramici molto più veloci, mentre da noi, a Cagliari, non solo i due che abbiamo fanno invidia ai bradipi in discesa e in salita, ma spessissimo li troviamo guasti». Ormai la prende con filosofia Stefania Sechi, 67 anni, che vive a Castello pressoché da 35 anni. Ieri mattina, come spesso le accade, ha trovato bloccato l’ascensore nei pressi del multipiano, quello più vicino a casa sua. Per fortuna funzionava l’altro di via Regina Elena, quello vicino alla passeggiata coperta, dunque ha dovuto allungare la passeggiata per scendere dal rione fortificato sino in piazza Costituzione. Nel frattempo, sotto, l’imponente passerella metallica che regge l’ascensore, una ventina di turisti – quasi tutti sbarcati dalle navi da crociera – ha dovuto fare i conti con l’ennesimo guasto che tiene fermo uno dei due impianti di salita e discesa utilizzati anche per ammirare il panorama.

La delusione

Peggio per chi vorrebbe salire. «Siamo venuti qui perché era indicato nella guida per fare belle fotografie alla città», lamentano in inglese Paul e Violet Thomas, coppia del Galles, entrambi sulla trentina, sbarcati ieri mattina dalla nave da crociera Crystal Serenity, «volevamo salire in piazza Indipendenza perché c’è scritto che il panorama è molto suggestivo». Ma dopo aver preso il primo ascensore dal Terrapieno, i due giovani turisti hanno trovato il secondo, quello in vetro, inesorabilmente bloccato a due metri e mezzo dal suolo. In poco più di mezz’ora, a ridosso delle 11 di ieri, una quarantina di persone (quasi esclusivamente turisti stranieri) ha cercato di salire dall’ascensore guasto. Per tutti la delusione del momento è subito stata cacciata via dalla notizia che l’altro elevatore, quello di piazza Umberto I, dopo un periodo di stop ieri aveva ripreso a funzionare.

In fila ai giardinetti

Nei giardinetti sotto le mura, intitolati a Giuseppe e Vittorino Fiori, ieri in tanti aspettavano di salire al al bastione. Poi è bastato che si accumulassero alcune famiglie con passeggini perché i più giovani, spazientiti per l’attesa, decidessero di salire a piedi le scalette del bastione. «L’altro non funziona e stanno venendo tutti qui», racconta un inserviente, «ma i tempi di discesa e risalita sono quelli che sono, dunque è normale che c’è chi non abbia voglia aspettare. C’è da dire, comunque, che si tratta di strumenti pensati soprattutto per chi ha mobilità ridotta come anziani, donne con bambini o disabili. Poi certo, col tempo sono diventati anche un’attrazione turistica».

Nessun problema

Nessun problema di attese o di guasti, invece, per i pochi che ieri hanno deciso di prendere l’ascensore delle scalette di Santa Chiara, riaperto a marzo dopo essere rimasto a lungo fermo a causa dei vandali. L’impianto che collega piazza Yenne a Castello aveva subito grossi danni alle porte automatiche, costringendo l’amministrazione a sospendere il servizio che consente a residenti e turisti di raggiungere la parte storica della città nel lato del bastione di Santa Croce. Poco dopo mezzogiorno qualche crocerista l’ha preso per scendere nel Largo Carlo Felice, dopo aver fatto il giro del rione fortificato. Sotto, però, un gruppo di francesi aspettava di salire. «Cagliari è bellissima», sorride una giovane arrivata da Parigi per trascorrere qualche giorno in Sardegna, «come tutte le città di mare – dice in inglese – avete una parte bassa e una parte alta, con tante salite faticose da fare. Si cammina tanto, ma ci sono i mezzi pubblici e abbiamo preso anche il trenino».

