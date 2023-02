«Castello abbandonato, la misura è colma» 

Per facilitare il lavoro ai solerti uffici hanno censito tutte le transenne, per poi raccoglierle in un dossier di 80 pagine: il regalo per l’insediamento del sindaco Paolo Truzzu, che le ha ricevute un mese dopo la nomina. A consegnargli il gentile omaggio Monica Zuncheddu e Carmen Sulis, fondatrici del comitato Casteddu de susu, che riunisce gli abitanti del quartiere e le proteste identiche negli anni. «Siamo stanchi delle prese in giro da parte delle varie amministrazioni e delle promesse rimaste sulla carta. Truzzu, e prima ancora Zedda e tutti gli altri, si tramandano l’opera di incuria e abbandono di Castello. Siamo esasperati». Così qualcuno pensa persino di presentare un esposto in Procura.

L’incontro

Tre ore circa di interventi e oltre cento abitanti infuriati: passano in rassegna le criticità del rione e le buone intenzioni dei politici attuali, e di quelli passati, accomunati da quella che definiscono «manifesta incapacità». Tutto documentato, nelle varie pec e mail scambiate con assessori e uffici. Si parte dalle transenne e si finisce con la strada di via Porcell ancora chiusa al traffico. «Siamo qui per fare il punto della situazione, perché a distanza di anni le cose invece di migliorare peggiorano», spiega Zuncheddu. «Siamo stufi, non abbiamo l’anello al naso e gli specchietti per le allodole non risolvono certo i problemi». Chiedono a gran voce il pollicino, («prima passava il 7, un servizio fondamentale e importantissimo per la comunità, soprattutto per gli anziani»), per poi soffermarsi sull’impalcatura di via Lamarmora, ormai parte integrante dell’arredo urbano.

L’elenco dei problemi

«Alle vecchie problematiche se ne sono aggiunte di nuove», sottolinea Angelo Scarpa, riferendosi a via Porcell chiusa da tre mesi. «A oggi non abbiamo notizie in merito alla sua riapertura, non vogliamo una tempistica precisa ma almeno un orizzonte temporale nel quale sperare di vederla di nuovo percorribile». Il microfono passa a Biaggio Sanna: «Abito a Castello dal 1984, la misura è colma», sbotta. «Qui non si parla di volontà ma di evidente incapacità, stiamo lavorando per trovare una Giunta capace». Antonio Laconi rincara la dose: «È almeno da trent’anni che qui non fanno neanche un intervento», premette per poi passare in rassegna tutte le criticità. «Partiamo dalla totale mancanza di parcheggi - perennemente occupati dai non residenti -, mancano i controlli da parte della polizia municipale, la segnaletica stradale è confusa, non c’è un servizio igienico e gli altri servizi base, come un bancomat e un ufficio postale». E va avanti nell’elenco infinito.