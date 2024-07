Castello, a breve il nuovo impianto di illuminazione 

Entro fine settembre il castello, uno dei monumenti più importanti e visitati della città, sarà finalmente illuminato. Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori e avviato il cantiere con la conclusione delle opere previste entro 90 giorni. Intervento necessario, considerato che già dal 2019 l’illuminazione esterna aveva manifestato segnali di malfunzionamento e danneggiamento. A seguito degli eventi alluvionali del 2022, l’impianto ha ceduto poi definitivamente, «Quello esistente risale ai vecchi lavori di restauro del castello di dieci anni fa – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Federico Ledda – ed era necessario il passaggio al led, in adeguamento anche alla restante illuminazione pubblica dell’abitato». Gli interventi appena affidati prevedono il rinnovo totale dell’illuminazione mentre le risorse utilizzate sono le economie degli ultimi due interventi generali sul manufatto di circa 90 mila euro, destinati interamente al lavoro in oggetto. «L’intervento avviato – sottolinea Ledda - è di radicale ripristino dell’illuminazione e i lavori sono stati definiti di concerto con la competente soprintendenza. È sicuramente un intervento necessario e, come del resto tutti gli altri in essere, inderogabile per la cura dell’immagine dell’abitato, specialmente nelle forme della sua veduta generale». ( s. c.)

