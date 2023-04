Castelli, opere d’arte e carceri spagnole In gita dentro la Storia  

Un salto anche nel Sud Sardegna: a Gonnostramatza potranno essere ammirati la tomba megalitica di Bingia ʼe Monti e il retablo di Lorenzo Cavaro. Infine in provincia di Nuoro, ad Aritzo, si apriranno le porte della Casa signorile della famiglia Devilla, risalente al XVII secolo, e le Carceri spagnole “Sa Bovida”, appartenenti al sistema di reclusione presente in Sardegna dal XVI al XX secolo.

Tra i Comuni che partecipano a questa edizione, che festeggia le nozze d’argento con Cagliari, molte le conferme, ma anche tanti nuovi ingressi come Triei, in Ogliastra, che aprirà la Tomba dei giganti di Osono, esempio perfettamente conservato di arte funeraria di età nuragica, e la chiesa dei Santi Cosma e Damiano con i preziosi dipinti seicenteschi dei fratelli Ara. In provincia di Sassari, a Monteleone Rocca Doria, si potranno visitare la chiesa di Santo Stefano e i resti del Castello dei Doria. Stintino, invece, aprirà le porte del museo della Tonnara e la Casa della Confraternita Madonna della Difesa, mentre gli studenti di Chiaramonti racconteranno le Domus de janas di Murrone, il castello medievale del paese.

Sessanta Comuni, oltre 16mila volontari e circa 750 monumenti da visitare. Sono i numeri di “Monumenti aperti”, che tra il 6 maggio e il 4 giugno accoglierà visitatori, turisti e appassionati in tutta la Sardegna.

Tra i Comuni che partecipano a questa edizione, che festeggia le nozze d’argento con Cagliari, molte le conferme, ma anche tanti nuovi ingressi come Triei, in Ogliastra, che aprirà la Tomba dei giganti di Osono, esempio perfettamente conservato di arte funeraria di età nuragica, e la chiesa dei Santi Cosma e Damiano con i preziosi dipinti seicenteschi dei fratelli Ara. In provincia di Sassari, a Monteleone Rocca Doria, si potranno visitare la chiesa di Santo Stefano e i resti del Castello dei Doria. Stintino, invece, aprirà le porte del museo della Tonnara e la Casa della Confraternita Madonna della Difesa, mentre gli studenti di Chiaramonti racconteranno le Domus de janas di Murrone, il castello medievale del paese.

Ad Ardauli, nell’Oristanese, gli studenti presenteranno la seicentesca chiesa parrocchiale intitolata alla Vergine del Buon Cammino, in stile gotico sardo catalano.

Un salto anche nel Sud Sardegna: a Gonnostramatza potranno essere ammirati la tomba megalitica di Bingia ʼe Monti e il retablo di Lorenzo Cavaro. Infine in provincia di Nuoro, ad Aritzo, si apriranno le porte della Casa signorile della famiglia Devilla, risalente al XVII secolo, e le Carceri spagnole “Sa Bovida”, appartenenti al sistema di reclusione presente in Sardegna dal XVI al XX secolo.

«Sono felice che il nostro paese e le scuole parteciperanno: ci stiamo preparando con molto entusiasmo, speriamo di avere un pubblico numeroso», è il commento di Elisabetta Calledda, presidente dell’associazione Sinnos e Sonos, incaricata dal Comune di Aritzo di organizzare l’iniziativa.

Dopo le tappe sarde di Monumenti aperti, si confermano anche quelle nazionali: nel prossimo ottobre la rassegna si svolgerà il 21 e 22 a Ferrara e a Bitonto, in Puglia, il 28 e 29. Disponibile anche l’app ufficiale della rassegna e una guida in formato digitale. Si chiama “Heart of Sardinia”: sarà possibile consultare la mappa dei monumenti visitabili e salvare gli itinerari in anticipo, per poi utilizzarli nel giorno della visita. (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata