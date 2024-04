Castelli e fortezze patrimonio dell’Isola 

Il patrimonio fortificato della Sardegna tra storia, arte e architettura è l’argomento di approfondimento nell’evento organizzato dalla sezione Sardegna dell’Istituto Italiano dei Castelli, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari. Appuntamento domani alla Cittadella dei Musei, nell’aula Coroneo, alle 17.

La visita

L’evento combina approfondimento culturale e suggestiva visita sotterranea. Si inizia con il momento culturale, introdotto e coordinato da Patricia Olivo, presidente della sezione Sardegna dell’Istituto dei Castelli. Ci sarà poi la relazione dell’architetto Alessandro Sitzia, funzionario dei Musei Nazionali di Cagliari, che tratterà il tema “Il Regio Arsenale e l’evoluzione dei baluardi a nord di Cagliari dal 500 ad oggi”. Dopo la conferenza si propone un’occasione di particolare interesse, per molti del tutto nuova e non facilmente ripetibile: i partecipanti saranno condotti in una visita guidata alle cannoniere sotterranee della Cittadella.

Direttivo

Si tratta del primo incontro dopo l’elezione della nuova presidente Olivo e l’insediamento del nuovo direttivo. La Olivo, storica dell’arte, coordinerà il nuovo Consiglio Direttivo nel prossimo triennio (2024-2027), composto dalla presidente uscente Donatella Rita Fiorino (vicepresidente), dai soci Marcello Schirru (vicepresidente), Paolo Cau, Giulia Cherchi (coordinatrice sezione Giovani), Roberto Cherchi, Vincenzo Flore, Maria Luisa Pau, Monica Vargiu.

